التماس 5 سنوات حبسا ضده "حراق" يزور أختام شرطة الحدود الإيطالية للعودة إلى الجزائر

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الثلاثاء، شابا في العقد الثالث بتهمة تقليد أختام الدولة، على خلفية تورطه في تزوير وتقليد ختم شرطة الحدود الايطالية ونظيرتها الجزائرية حتى يتمكن من السفر والعودة إلى الجزائر، بعد انتهاء مدة صلاحية تأشيرته.

حيث استطاع السفر مرتين نحو ايطاليا، ثم التنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقضائه 8 سنوات دون أن يتفطن له، غير انه أثناء ترحليه إلى الجزائر كونه مقيما غير شرعي تفطنت مصالح الحدود بمطار هواري بومدين خلال الاطلاع على وثائقه من بينها جواز سفره أن الأختام به مزورة.