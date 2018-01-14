تفكيك شبكات إجرامية وحجز "زطلة" بعدة ولايات

تمكنت، مؤخرا، مصالح الشرطة من خلال عمليات متفرقة بكل من ولايات بسكرة، تلمسان، البيض، خنشلة وبشار من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ 60 كيلوغراما و898 غرام، مع توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم.

حيثيات العملية الأولى، التي نفذتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بخنشلة، تمت على إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص بترويج الكيف المعالج ليتم توقيفه وبحوزته 9 كيلوغرامات و885 غرام من الكيف المعالج.

أما العملية الثانية، التي قامت بها عناصر المصلحة الجهوية للاتجار غير الشرعي بالمخدرات ببشار، فقد مكنت من توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز 8 كيلوغرامات و650 غرام من الكيف المعالج. كما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيض من توقيف مركبة على متنها شخصان، تم العثور بداخلها على كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 9 كيلوغرامات و890 غرام.

كما تمكنت عناصر الشرطة ببسكرة من حجز كمية من الكيف المعالج، حيث تم ضبط 3 كيلوغرامات و283 غرام من الكيف المعالج، مع توقيف المشتبه فيه. ونجحت الشرطة بولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من أربعة أشخاص، وحجز 19 كيلوغراما و490 غرام من الكيف المعالج.