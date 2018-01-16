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بعد تسريب مقال له
هذا ما كتبه البلتاجي من سجنه
نشر موقع "الجزيرة نت" القطري مقالاً للقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد البلتاجي تم تسريبه من داخل سجن العقرب، الأربعاء، قال فيه إن النظام المصري يعتبر ثورة 25 يناير/جانفي، "احتلالاً أجنبياً مسلحاً" كان يهدف إلى إسقاط الدولة، متوقعاً قرب تنفيذ حكم الإعدام بحقه ورفاقه.
وتحدث البلتاجي في مقاله عن مساهمته مع عائلته في ثورة 25 يناير 2011، في ميدان التحرير في القاهرة، ثم مقتل ابنته أسماء برصاص قناصة النظام في ميدان رابعة في أوت 2013، ومغادرة بقية عائلته البلاد ودخوله هو السجن.
وأضاف أنه رغم كل تلك التضحيات، لم يتوقع أحد آنذاك أن يأتي يوم يقدم فيه المشاركون في ثورة يناير إلى حبل المشنقة بتهمة مساعدة قوات أجنبية احتلت البلاد وأسقطت نظام حسني مبارك وأجبرته على تسليم السلطة للإخوان.
رواية المحكمة
أوضح البلتاجي، أن محكمة جنايات القاهرة قضت في منتصف 2015 بأن المتهمين وأكثر من ثمانمائة مسلح ينتمون لحركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني اقتحموا مصر من حدودها الشرقية إبان ثورة يناير مدججين بالأسلحة الثقيلة وزحفوا إلى القاهرة والقليوبية والبحيرة واقتحموا 160 قسم شرطة.
وحسب رواية المحكمة التي رواها البلتاجي، اقتحم المهاجمون أيضاً سجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون، ومكنوا أكثر من عشرين ألف سجين من الهرب، ونشروا الفوضى في البلاد، وحرضوا الجماهير على إحراق أقسام الشرطة وإسقاط النظام، وذلك بناء على اتفاق جرى سراً في سوريا أواخر العام 2010 بين حركة حماس والحرس الثوري الإيراني والإخوان.
وأضاف البلتاجي، أن نص مذكرة الحكم قضى حضورياً بإعدام العديد من قادة الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ورئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني والنائبان عصام العريان ومحمد البلتاجي، فضلاً عن حكم غيابي مماثل بحق 87 آخرين على رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي.
وجاء في مقال البلتاجي، أن المتهمين الذين ما زالوا في السجون تعاملوا مع "هذه الرواية الهابطة باعتبارها مسرحية هزلية" تهدف إلى استمرار حبسهم أطول وقت ممكن ثم تنتهي إلى لا شيء، إلا أن المحكمة أعلنت لاحقاً تأييدها لهذه الرواية.
تفنيد الرواية
ذكر البلتاجي عدة أسئلة كان المتهمون يطرحونها على رجال الشرطة والمخابرات لتفنيد تلك الرواية، ومنها: كيف دخل أكثر من 800 مسلح بعمق يزيد عن 300 كلم وأسقطوا النظام وخرجوا دون أن تصورهم قنوات الإعلام ودون أن يتعرض واحد منهم للقتل أو الاعتقال؟.
وتساءل أيضاً: لماذا لم يقصف الطيران المصري قوافل المسلحين أثناء عبورها سيناء؟ ولماذا لم يتم توثيق هذه الوقائع الخطيرة قضائياً أو عسكرياً أو صحفياً ولم تظهر إلا بعد الانقلاب؟.
وأوضح البلتاجي، أن المحكمة رفضت الاستجابة لطلبات دفاع المتهمين باستدعاء أي من القيادات السياسية والعسكرية لسؤالهم عن تلك الأحداث ومدى علمهم بها.
وأضاف أنه يعيش الآن مع زملائه فصول هذه "المسرحية الهزلية الهابطة" أمام دائرة محاكم أخرى تحاكم بعضهم للمرة الرابعة، وسط صمت إعلامي، وذلك بعد تعديل قانون محكمة النقض وتشكيل عشرات الدوائر الجديدة خارجها، لتكون الأحكام هذه المرة نهائية.
وأكد البلتاجي أنهم ليسوا قلقين من تنفيذ حكم الإعدام بحقهم "بعد أن تحولت مصر كلها إلى سجن كبير"، وتابع "ليعلم نظام الانقلاب ومساندوه أننا لن نتراجع عن موقفنا من اعتبار ما جرى في 3 يوليو/جويلية 2013 انقلاباً عسكرياً دموياً مجرماً".
الجزائري الحر - الجزائر2018/01/17 على 16:101
الشعوب الكبيرة والحرة والتي تريد ان تشمر على ذرعيها وتستقل بنفسها ويحكمها ابناؤها المنتخبين شرعيا لن ترضى عنهم اليهود والنصارى وعملائهم والخونة بداخلنا من الاقليات التي كنا نظن انهم انتهو لكن بمجرد انك تريد الاستقلال بنفسك سيلسقون كل الكذب وكل الايديولوجيات وكل العيوب من خيانة وعمالة وشيتة التي هي فيهم لانها هي مقياسم لكي ينقلبو ويقتلو لانهم من محبي وممتصي الدماء وما حدث في الجزائر 1992 لا يختلف عما حدث لكم بل اخطر الحمد لله انكم محضوضين لان انقلابكم وقع والعالم يعج بتكنولوجيات الصورة والصوت.
TABLATI - ALGER2018/01/17 على 16:342
سجنك خلوة و قتلك شهادة و مقامك مع ابنتك في الجنة ان شاء الله .... حسبنا الله و نعم الوكيل
مواطن حر - قسنطينة2018/01/17 على 16:343
النضام المصري بي صفة خاصة والانضمة العربية عامة لهم اسرائيل وفرنسا وامريكا اما انتم والشعوب الربية لها الله والله الغالب اد فلا تحزنو واثببوتو
02018/01/17 على 16:504
ايران لن تتوانى في خلق الفوضى و الزج بالبلدان العربية في الفتن وهي تعتبر العرب أعداء لها من الدرجة الأولى ولا تستثني منهم أحداً ، كما أنها تعمل على تصدير ثورة الهالك الخميني بكل ما أوتيت من قوة وقد نجحت نوعاًما مستغلة تشرذم العرب و انقسامهم ،وكذلك تفاعل الإخوان مع المد الإيراني ، ساهم بالقسط الوفير في نشر التشيع المبني على الإنتقام و الثأر .إيران لاتعرف إلا مصالحها والثأر من السنة
mohamed - algerie2018/01/17 على 17:145
الله معكم يا رجال الاسلام, حسبنا الله و نعم الوكيل
عبد القادر2018/01/17 على 18:066
- حسبنـــــــــــا الـــــلــــــــــه و نعـــــــم الـوكـيـــــــــــــــــل-