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هيئة الطقس تكشف حقيقة الجسم الغريب
بالفيديو.. انفجار كبير في سماء ميشيغان يفزع الأمريكيين
قالت وكالات جيولوجية، وأخرى تعمل في مجال الأرصاد الجوية، إن شهاباً ساطعاً مرق في سماء أجزاء من الغرب الأوسط الأمريكي وكندا، الثلاثاء، ثم تسبب في انفجار كبير هز المنازل، وأفزع متابعي الظاهرة الفلكية، وفق ما نقل موقع "هاف بوست عربي".
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الشهاب شوهد في سماء مناطق في ولايتي أوهايو وميشيغان الأمريكيتين ومدينة أونتاريو الكندية، حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وتسبب في هزة قوتها درجتان، على بعد نحو سبعة كيلومترات شرقي مدينة سانت كلير شورز شرقي ميشيغان.
وأكدت الهيئة الوطنية للطقس، أن الظاهرة لا علاقة لها بالأرصاد الجوية، لكنها شهاب على الأرجح.
وأضافت على موقع تويتر: "بوسع الهيئة الوطنية للطقس تأكيد أن الوميض والفرقعة لم يكونا برقاً أو رعداً، بل ربما كانا شهاباً".
وأشعل الشهاب شبكات التواصل الاجتماعي، حيث سارع الناس لنشر مقاطع فيديو، والحديث عما رأوه وأحسوا به.
وكتبت امرأة تدعى جنيفر ويلسون على تويتر تقول: "لا أصدق أنه كان شهاباً! هز منزلنا وأحدث فرقعة كبيرة! ظننا أن أحدهم قصف منزلنا".
لكن تكهنات آخرين خرجت قليلاً عن المألوف.
وجاء في حساب على تويتر باسم (كراش): "اعتقدت أنني حتماً أرى غزواً فضائياً أو أنها نهاية العالم. إنها تجربة رائعة عندما تتذكرها، لكنها مرعبة عندما تعيشها".
https://www.youtube.com/watch?v=r6gYgFth7r8
https://www.youtube.com/watch?v=QuO3QdWFGy0
Astro - Algeria2018/01/17 على 16:421
و ماهو الغريب في الأمر؟ شهاب احترق عند دخوله الغلاف الجوي للارض من شدة الإحتكاك مع جزيئاته (air molecules) وهذا يحدث بشكل دوري لأن الفضاء الخارجي مليئ بالاجسام والصخور الصغيرة من مخلفات تكون الأجرام السماوية أو عندما يتقاطع مدار الأرض مع مسارات المذنبات فيحصل (meteor shower) فهو يخترق الغلاف الجوي بسرعة هائلة تعادل أضعاف سرعة الرصاصة. واضح من خلال الفيديو أنه شهاب صغير لأنه احترق بسرعة ولم يتمكن من بلوغ سطح الأرض، على حسب تقديري هذا الشهاب لا يتجاوز قطره بضعة أمتار و هو صغير جدا ولا يشكل تهديد
02018/01/17 على 17:172
شهاب إتبع شيطان حاولة سرقة السمع...هذا جواب لشخص الذي سأل بالإنغليزية فالفيديو.