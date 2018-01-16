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على خلفية تعرضهم للطرد من قبل إدارة الشركة
عمال مطار هواري بومدين يطالبون بتدخل وزير القطاع
طالب عمال شركة تسيير مطارات ومنشآت الجزائر، بمطار هواري بومدين الدولي، تدخل المسؤول الأول عن قطاع النقل الوزير عبد الغاني زعلان، للتحقيق في طرد عدد من العمال بطريقة تعسفية، في وقت تستعد المؤسسة لفتح المطار الجديد وتوظيف ألاف العمال.
وذكر متحدثو "الشروق"، أنه ما لا يقل عن 25 عاملا طردوا منذ سنة 2015 إلى يومنا هذا أخرهم بداية الأسبوع الحالي، إذ لا يعرف – حسبهم - سبب إيقافهم عن العمل، مؤكدين أنهم تعرضوا لطرد تعسفي لاسيما وأنهم لم يرتكبوا أخطاء مهنية من الدرجة الخطيرة، تستدعي إخضاعهم لمجلس التأديب واتخاذ في حقهم قرار الطرد، مطالبين الوزير عبد الغاني زعلان بضرورة التحقيق في التجاوزات الحاصلة في حق العمال.
من جهة أخرى، تساءل المعنيون عن دور نقابة الشركة المنضوية تحت التحاد العام للعمال الجزائريين، والتي لم تكلف نفسها عناء حماية والدفاع عن العمال وانتهاك حقوقهم من قبل إدارة المؤسسة، وبقيت تلعب دور المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها.
الهول - Algérie2018/01/17 على 17:521
هاو كل مسؤول جديد يحاوز و يدير صحابو و فاميلتو هكدا حتى تكوللي لبلاد و يحصلو في الايادي الخارجية