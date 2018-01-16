اللواء هامل: تطبيق القانون يكون في إطار احترام حقوق الإنسان

شدد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، خلال زيارة عمل وتفقد بولاية البليدة، على واجب تطبيق القانون في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا حرص المديرية العامة على توفير الظروف اللازمة للأشخاص الموقوفين تحت النظر.

واستهل اللواء هامل، الأربعاء، زيارته لولاية البليدة، بتدشين مقر الأمن الحضري خزرونة بدائرة أولاد يعيش، ليقوم بعد ذلك بتفقد غرف الحجز تحت النظر، وكذا تدشين مقر المصلحة الجهوية للوسائل التقنية، المجهزة بالوسائل والمعدات العصرية، على غرار المحولات الهاتفية المتطورة، ورشات الصيانة المجهزة بأحدث المعدات ذات التسيير الآلي للنظام .

كما شهدت الزيارة، تدشين مقر المفتشية الجهوية لشرطة الوسط (البليدة)، حيث اطلع المدير العام، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، على مختلف الهياكل والتجهيزات الضرورية، التي تضمن عملها بالنسبة لمجموع أحد عشر أمن ولاية لناحية الوسط.

وفي إطار التكفل بالجانب الاجتماعي لمنتسبي الأمن الوطني، أقدم هامل على توزيع أوامر بالدفع الـ603 وكذا إشعارات التحويل إلى الرصيد، لفائدة موظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق والتي برمجت في حصة 25534 مسكن بصيغة البيع بالإيجار.