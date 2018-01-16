بادرت مؤسسة بريد الجزائر بتسوية وضعية 5584 عامل متعاقد موزعين على المستوى الوطني وذلك تطبيقا للوائح مجلس إدارة المؤسسة.
وجاءت هذه العملية، "تطبيقا للائحة مجلس الإدارة في دورته الاستثنائية المنعقدة في 23 جويلية المنصرم، والذي يقضي بالإدماج التدريجي للعمال ذوي عقود العمل المؤقتة، سواء في إطار العمل المدعم "CTA"، أو عقود جهاز المساعدة على الإدماج DAIP، إذ استفاد641 عامل في 2017 في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني من عقود عمل مدعمي إضافة إلى استفادة 632 عامل في إطار عقود العمل المدعم من عقود عمل غير محددة المدة".
وشرع بريد الجزائر وفق محتوى البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، في "إطار البرنامج المسطر لسنة 2018، في استكمال عملية الإدماج التدريجي للعمال المتواجدين في وضعية التوظيف المؤقت، وذلك بإدراج حصة ثانية تتمثل في تحويل 584 عقد في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة، وما يعادل تحويل 502 عقد عمل في إطار العمل المدعم إلى عقود عمل غير محددة المدة"، وفق ذات البيان.
وتتواصل هذه العملية إلى غاية تسوية وضعية كل الموظفين المؤقتين أي بمجموع 3225 عامل في وضعية توظيف مؤقت بالصيغتين في آفاق سنة 2019، حيث تراعي عملية الإدماج التدريجي لهذه الفئة من العمال أولويات تترتب وفق معايير الأقدمية، الوضع العائلي والسن وكذا السوابق التأديبية.
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مؤسسة بريد الجزائر تسوي وضعية 5600 متعاقد
حسان. ح
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
بادرت مؤسسة بريد الجزائر بتسوية وضعية 5584 عامل متعاقد موزعين على المستوى الوطني وذلك تطبيقا للوائح مجلس إدارة المؤسسة.
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وجاءت هذه العملية، "تطبيقا للائحة مجلس الإدارة في دورته الاستثنائية المنعقدة في 23 جويلية المنصرم، والذي يقضي بالإدماج التدريجي للعمال ذوي عقود العمل المؤقتة، سواء في إطار العمل المدعم "CTA"، أو عقود جهاز المساعدة على الإدماج DAIP، إذ استفاد641 عامل في 2017 في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني من عقود عمل مدعمي إضافة إلى استفادة 632 عامل في إطار عقود العمل المدعم من عقود عمل غير محددة المدة".
وشرع بريد الجزائر وفق محتوى البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، في "إطار البرنامج المسطر لسنة 2018، في استكمال عملية الإدماج التدريجي للعمال المتواجدين في وضعية التوظيف المؤقت، وذلك بإدراج حصة ثانية تتمثل في تحويل 584 عقد في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة، وما يعادل تحويل 502 عقد عمل في إطار العمل المدعم إلى عقود عمل غير محددة المدة"، وفق ذات البيان.
وتتواصل هذه العملية إلى غاية تسوية وضعية كل الموظفين المؤقتين أي بمجموع 3225 عامل في وضعية توظيف مؤقت بالصيغتين في آفاق سنة 2019، حيث تراعي عملية الإدماج التدريجي لهذه الفئة من العمال أولويات تترتب وفق معايير الأقدمية، الوضع العائلي والسن وكذا السوابق التأديبية.