بعد عملية رصد بالحراش وبراقي أمن العاصمة يوقف 5 أشخاص يتاجرون بالمخدرات و"الصاروخ"

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضيتين، الأولى تتعلق بالحيازة والمتاجرة وترويج المخدرات من نوع القنب الهندي، حيث تم توقيف شخص مشتبه فيه مع حجز 600 غرام من القنب الهندي، أما القضية الثانية متعلقة بتكوين جمعية أشرار، حيث تم توقيف أربعة أشخاص وحجز 23 ألف دينار مزورة.

القضية الأولى عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبراقي من خلال معلومة أمنية مفادها قيام شخصين مشتبه فيهما بالمتاجرة والترويج في المخدرات على مستوى الحي الذي يقيمان فيه، ليتم بمنزله ضبط وحجز سبع صفائح من القنب الهندي، قدّر وزنها بـ600 غرام، فيما بقي المشتبه فيه الثاني في حالة قرار .

القضية الثانية عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية للحراش وذلك اثر ورود معلومة مفادها حيازة شخص على أوراق نقدية مزورة على مستوى قطاع الاختصاص، بمباشرة التحريات تم توقيف المشتبه فيه وبحوزته أربع أوراق نقدية من فئة 1000 دينار تحمل نفس الرقم التسلسلي، بعد معاينتها من طرف مصالح بنك الجزائر، تبيّن أنها مزورة.