الأخبار الواردة من إحدى الإقامات الجامعية بالبليدة، عن اكتشاف فأر في طبق زيتون، قُدِّم إلى الطّلبة في وجبة عشاء، تستدعي التّوقف عندها طويلا، خصوصا أن المسؤولين بالإقامة الجامعية وديوان الخدمات وحتى المنظمات الطلابية أمطروا قاعة تحرير "الشروق" ببيانات تنفي وجود فأر في الطّبق وتتّهم منظمة طلابية محددة بافتعال الحادثة بغرض الإساءة إلى مسؤولي الإقامة والعاملين فيها.
وعليه، فإن القضية تستدعي تحقيقا عاجلا لرفع الغموض الذي يكتنفها، وتحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة التي هزت الجامعة؛ فإذا كان الأمر يتعلق بإهمال واضح من العاملين في الإقامة والمسؤولين عنها، وجب اتخاذ الإجراءات الصارمة في حق المتسببين فيها، أما إذا كان الأمر يتعلق بافتعال من المنظمة الطلابية، كما يقول مدير الإقامة وممثلو المنظمات الطلابية، فإن القضية أخطر من اكتشاف الفأر في حد ذاته، لأنها تتحول من قضية إهمال ونقص في إجراءات النظافة والسّلامة، إلى جريمة تلفيق وفبركة.
وعموما، فإنّ القصّة في حد ذاتها تنطوي على بعض الثّغرات، لأنه يصعب عدم اكتشاف هذا الفأر من قبل الطبّاخين والمكلّفين بتوزيع الوجبات، كما يستحيل ألا يكتشف الطّالب الذي حُوِّل إلى المستشفى الفأر في طبقه قبل أن يتناول كمية منه، إلا إذا كانت الإقامة تسبح في ظلام دامس، وذلك قد يحدث في حال انقطاع الكهرباء، وهو ما لم يُسجَّل ليلة حدوث الواقعة، وهي كلها معطياتٌ تحتّم القيام بتحقيق عاجل.
ومهما كانت نتيجة التّحقيق في هذه القضية؛ فإن الثابت أن المطاعم الجامعية باتت رديفا للخدمات السيئة والوجبات الرديئة والطوابير الطويلة، وغيرها من المظاهر التي لا تشرِّف الجامعة. وفي المقابل، فإن اهتمام الطلبة بوضعية المطاعم فقط- ما يدفعهم أحيانا إلى الاحتجاج والتظاهر- يطرح إشكالية أخرى تتعلق بسقف الاهتمام للطالب الجامعي، الذي لا يهتم بالمكتبة مثلا بقدر اهتمامه بالمطعم، ولا يهتم بالدّروس والتّحصيل العلمي والمعرفي بقدر اهتمامه بالعلامات والانتقال إلى القسم الأعلى ولو دون مستوى!
أزمة الجامعة متداخلة، والنتيجة هي تخريج طلبة من الجامعة بمستوى ضعيف يضاهي المستوى الابتدائي في سنواتٍ خلت، وما زاد الطين بلة هو نظام "الألمدي" الذي طبِّق في بيئة غير بيئته، فلا هو حافظ على المستوى العلمي الذي كان يتميز به الطالبُ الجامعي سابقا، ولا هو ربطه بالواقع المهني بشكل فعَّال!
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1من يحكم من؟ كيف؟ وبماذا؟
2وجبة بالفئران!
3الأميار والهوشة المرعوشة!
4جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مدينة غليزان
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مدينة غليزان
جمال لعلامي
الأميار والهوشة المرعوشة!
رشيد ولد بوسيافة
وجبة بالفئران!
حبيب راشدين
من يحكم من؟ كيف؟ وبماذا؟
محمد بوالروايح
هذا ما ساهم به الأمازيغ في خدمة الإسلام
جمال لعلامي
لا تتعجّبوا ولا تستغربوا!
قادة بن عمار
تونس والربيع المفترى عليه!
سليم قلالة
في حاجة إلى هِمّة..
جمال لعلامي
الحيل في ترك الهبل!
صالح عوض
إما أن تعود كاملة أو لا تعود
الفيديو
الأئمة الموقوفون.. هل ينفذون فعلا أجندات دولة أخرى؟!
الرئيس الفلسطيني يشن هجوماً لاذعاً على ترامب
تركيا وأمريكا.. أزمة جديدة على وقع طبول الحرب..!
العثور على 12 شقيقا وشقيقة محتجزين ويتضوّرون جوعا
تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ليومين إضافيين
هل تعدّت حكومة أويحيى على صلاحيات الرئيس بوتفليقة؟!
"حلف الشيطان".. هكذا تعمل إيران على إحياء تنظيم القاعدة!
بالفيديو.. مشجعات سعوديات في ملعب لكرة القدم
دونالد ترامب يُهين الأفارقة.. هل هو متشبع بالعنصرية؟!
ماذا يريد السفير الأمريكي من لقاءاته المكثفة مع السياسيين الجزائريين؟
وجبة بالفئران!
رشيد ولد بوسيافة
رئيس تحرير مكلف بالمتابعة
الأخبار الواردة من إحدى الإقامات الجامعية بالبليدة، عن اكتشاف فأر في طبق زيتون، قُدِّم إلى الطّلبة في وجبة عشاء، تستدعي التّوقف عندها طويلا، خصوصا أن المسؤولين بالإقامة الجامعية وديوان الخدمات وحتى المنظمات الطلابية أمطروا قاعة تحرير "الشروق" ببيانات تنفي وجود فأر في الطّبق وتتّهم منظمة طلابية محددة بافتعال الحادثة بغرض الإساءة إلى مسؤولي الإقامة والعاملين فيها.
مقالات سابقة للكاتب
وجبة بالفئران!
أوقفوا مهزلة البليدة وتيزي وزو!
دماء الأطبّاء تسيل يا حسبلاوي!
وماذا عن الحوت "الحقيقي"؟
حتى لا تكون ثورة "هاشتاغات"!
وعليه، فإن القضية تستدعي تحقيقا عاجلا لرفع الغموض الذي يكتنفها، وتحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة التي هزت الجامعة؛ فإذا كان الأمر يتعلق بإهمال واضح من العاملين في الإقامة والمسؤولين عنها، وجب اتخاذ الإجراءات الصارمة في حق المتسببين فيها، أما إذا كان الأمر يتعلق بافتعال من المنظمة الطلابية، كما يقول مدير الإقامة وممثلو المنظمات الطلابية، فإن القضية أخطر من اكتشاف الفأر في حد ذاته، لأنها تتحول من قضية إهمال ونقص في إجراءات النظافة والسّلامة، إلى جريمة تلفيق وفبركة.
وعموما، فإنّ القصّة في حد ذاتها تنطوي على بعض الثّغرات، لأنه يصعب عدم اكتشاف هذا الفأر من قبل الطبّاخين والمكلّفين بتوزيع الوجبات، كما يستحيل ألا يكتشف الطّالب الذي حُوِّل إلى المستشفى الفأر في طبقه قبل أن يتناول كمية منه، إلا إذا كانت الإقامة تسبح في ظلام دامس، وذلك قد يحدث في حال انقطاع الكهرباء، وهو ما لم يُسجَّل ليلة حدوث الواقعة، وهي كلها معطياتٌ تحتّم القيام بتحقيق عاجل.
ومهما كانت نتيجة التّحقيق في هذه القضية؛ فإن الثابت أن المطاعم الجامعية باتت رديفا للخدمات السيئة والوجبات الرديئة والطوابير الطويلة، وغيرها من المظاهر التي لا تشرِّف الجامعة. وفي المقابل، فإن اهتمام الطلبة بوضعية المطاعم فقط- ما يدفعهم أحيانا إلى الاحتجاج والتظاهر- يطرح إشكالية أخرى تتعلق بسقف الاهتمام للطالب الجامعي، الذي لا يهتم بالمكتبة مثلا بقدر اهتمامه بالمطعم، ولا يهتم بالدّروس والتّحصيل العلمي والمعرفي بقدر اهتمامه بالعلامات والانتقال إلى القسم الأعلى ولو دون مستوى!
أزمة الجامعة متداخلة، والنتيجة هي تخريج طلبة من الجامعة بمستوى ضعيف يضاهي المستوى الابتدائي في سنواتٍ خلت، وما زاد الطين بلة هو نظام "الألمدي" الذي طبِّق في بيئة غير بيئته، فلا هو حافظ على المستوى العلمي الذي كان يتميز به الطالبُ الجامعي سابقا، ولا هو ربطه بالواقع المهني بشكل فعَّال!