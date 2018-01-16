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الناجون من مأساة انقلاب قارب الموت يمثلون أمام المحكمة
3 أشهر حبسا نافذا لأربعة حراقة من بينهم شقيقة الفتاة الهالكة بوهران
مثل بمحكمة عين الترك، الأربعاء، الحراقة الـ14 الدين كانوا على متن القارب الذي انقلب بعرض البحر، قبل يومين، وأدى إلى وفاة فتاة تنحدر من الشلف وشاب آخر.
وأدانت ذات المحكمة أربعة حراقة من بينهم شقيقة الفتاة التي هلكت في انقلاب القارب بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بتهمة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، في ما وضع البقية تحت الرقابة القضائية.
هذا، وكان 16 حراقا من بينهم شقيقتان، قد تعرض قاربهم قبل يومين إلى الغرق قبالة سواحل وهران، ما أدى إلى مصرع فتاة تدعى "ع.ح" تبلغ من العمر 17 سنة تنحدر من ولاية الشلف، كانت رفقة شقيقتها "إ.ح" 23 سنة، إلى جانب هلاك شابّ يبلغ من العمر 27 سنة، الذي ينحدر هو الآخر من ذات الولاية.
Hamid - شلف2018/01/17 على 21:511
والله مئسات . هم ولادهم يخرجو بلقدر من المطارات بي فضل المزايا لي يتمتع بيها ابائهم و حنا ولادنا يحرقو عل البحر