أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن إنشاء لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بإعداد ومتابعة تطبيق خارطة طريق تخص كامل الجوانب المرتبطة بالتكوين ومستقبل طلبة العلوم الطبية.
وفي بيان للوزارة، أوضحت أن هذه اللجنة القطاعية ستنصب الأحد المقبل في إطار التكفل بانشغالات طلبة العلوم الطبية المقيمين وتطبيق تدابير دائمة بالتشاور مع كل القطاعات والأطراف المعنية، حيث تضم اللجنة شخصيات طبية معروفة وممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية وممثلين عن طلبة العلوم الطبية المقيمين.
ويأتي بيان الوزارة لمحاولة امتصاص غضب الأطباء المقيمين بعدما قررت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين منذ لقائها السبت الفارط بوزير الصحة مختار حسبلاوي مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم من طرف الحكومة، متأسفة لكون مطالب المقيمين لم يتم التكفل بها منذ عدة سنوات رغم حركات الاحتجاج التي نظمت في 2011 و2015.
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لجنة قطاعية مشتركة للتكفل بمطالب الأطباء المقيمين
إلهام. ب
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن إنشاء لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بإعداد ومتابعة تطبيق خارطة طريق تخص كامل الجوانب المرتبطة بالتكوين ومستقبل طلبة العلوم الطبية.
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وفي بيان للوزارة، أوضحت أن هذه اللجنة القطاعية ستنصب الأحد المقبل في إطار التكفل بانشغالات طلبة العلوم الطبية المقيمين وتطبيق تدابير دائمة بالتشاور مع كل القطاعات والأطراف المعنية، حيث تضم اللجنة شخصيات طبية معروفة وممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية وممثلين عن طلبة العلوم الطبية المقيمين.
ويأتي بيان الوزارة لمحاولة امتصاص غضب الأطباء المقيمين بعدما قررت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين منذ لقائها السبت الفارط بوزير الصحة مختار حسبلاوي مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم من طرف الحكومة، متأسفة لكون مطالب المقيمين لم يتم التكفل بها منذ عدة سنوات رغم حركات الاحتجاج التي نظمت في 2011 و2015.