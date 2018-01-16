آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الفلسطينيون يحذرون من الآثار السلبية لقرار واشنطن تجميد المساعدات
-
شاهد كيف أحرجت كيت ميدلتون الأمير وليام برقصها العلني!
-
الأئمة الموقوفون.. هل ينفذون فعلا أجندات دولة أخرى؟!
-
الرئيس الفلسطيني يشن هجوماً لاذعاً على ترامب
-
تركيا وأمريكا.. أزمة جديدة على وقع طبول الحرب..!
-
العثور على 12 شقيقا وشقيقة محتجزين ويتضوّرون جوعا
-
تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ليومين إضافيين
-
هل تعدّت حكومة أويحيى على صلاحيات الرئيس بوتفليقة؟!
-
"حلف الشيطان".. هكذا تعمل إيران على إحياء تنظيم القاعدة!
-
بالفيديو.. مشجعات سعوديات في ملعب لكرة القدم
الرئيس الفلبيني يحث الكونغرس على إقرار الحكم الذاتي للمسلمين
حث الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الخميس، الكونغرس على الموافقة على مشروع قانون يمنح الحكم الذاتي للأقلية المسلمة في البلاد، محذراً من أن عدم إقرار التشريع سيدفع الانفصاليين إلى التخلي عن عملية السلام وإعلان الحرب مجدداً.
ووقعت جبهة مورو الإسلامية للتحرير، أكبر جماعة مسلمة مسلحة، اتفاق سلام مع الحكومة عام 2014 لإنهاء صراع استمر نحو 50 عاماً أزهق أرواح أكثر من 120 ألف شخص وشرد مليونين.
ومن الضروري لحل هذا الصراع الموافقة على (قانون بانجسامورو الأساسي) الذي ينص على إقامة منطقة حكم ذاتي جديدة في مينداناوا تتمتع بصلاحيات سياسية واقتصادية أكبر. ويساند دوتيرتي هذه الخطة بشدة.
وقال الرئيس الفلبيني خلال افتتاح بنك للعاملين بالخارج: "أرجو من الجميع أن يدركوا أن الوقت قد حان لرفع الظلم التاريخي عنهم".
ومضى قائلاً: "إذا لم يحدث شيء بخصوص قانون بانجسامورو الأساسي ستندلع الحرب في مينداناو".
وقال إنه لن يستطيع السيطرة على الجماعات الانفصالية لو حملت السلاح مرة ثانية وسعت لإقامة دولة مستقلة في الجنوب.
وتعاني المناطق المسلمة في مينداناوا من مشاكل أمنية بالفعل وسيكون انهيار عملية السلام مع جبهة مورو أحد أكبر الإخفاقات في رئاسة دوتيرتي.
جزائري مسلم وفقط2018/01/18 على 17:361
ياليتها تفعلها زعيمة ميانمار -بورما - مع مسلمي الروهينغا في ولاية اراكان الذين تجاوز عددهم اكثر من 12مليون نسمة واغلبيتهم مشردون في شتى العالم وخاصة بنغلاديش والهند وباكستان