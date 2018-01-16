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لزيادة إنتاج النفط بحقل رورد الخروف
سوناطراك توقع اتفاقاً مع سيسبا الإسبانية
كشف الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، عبد المؤمن ولد قدور، الخميس، عن التوقيع على اتفاق مع شركة "سيسبا" الإسبانية لتعزيز الإنتاج في حقل رورد الخروف للنفط والغاز بجنوب شرق الجزائر.
وذكر ولد قدور إن الاتفاق قد يزيد الإنتاج في الحقل من 11 ألف برميل يوميا من النفط إلى 24 ألف برميل يوميا بعد خمس سنوات، وإلى عشرة آلاف برميل يوميا من غاز البترول المسال بعد ست سنوات.
وفي 2016، أعلنت شركة سوناطراك، بموجب اتفاق عن تمديد عقود حقلي رورد الخروف والأورهود لمدة 25 عاما وعشرة أعوام على الترتيب.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد سوناطراك وسيبسا الخاص بحقل الأورهود في 2019.
كما وقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص في مجالات أخرى للشركتين فيها مصالح مشتركة في الجزائر وعلى الصعيد العالمي.
وتتوقع الجزائر وصول إنتاج الغاز إلى 143.9 مليار متر مكعب في 2018 وإلى 150 مليار متر مكعب في 2019 وإلى 165 مليار مكعب في 2020.
وتستهدف الجزائر وصول إنتاج النفط إلى 75 مليون طن من المكافئ النفطي في 2018 وإلى 77 مليون طن في 2019 ثم إلى 82 مليون طن في 2020.
وفي 2015 بلغ إنتاج الغاز 128.3 مليار متر مكعب بينما وصل إنتاج النفط إلى 67 مليون طن.
02018/01/18 على 17:011
كنا في السبعينات يقولوا لنا النفط يخلاص في 30 سنة يعني في 2000 م الان الانتاج يزيد يطلع في 2020 يقيلو يخطبوا علينا بالشكارة ام الحقيقة واحد ما على بالو فاكتاش يخلاص و من اين جاي عنصور النفط الا الله لان الانسان لا يعلم بما في بطن الارض و في اعماق البحار