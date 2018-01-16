التسجيلات في الترقوي المدعم بالبلديات ابتداء من 14 مارس

ينتظر أن تنطلق التسجيلات بمختلف بلديات الوطن، في البرنامج السكني الجديد الترقوي المدعم ابتداء من 14 مارس المقبل عوض التاريخ نفسه من الشهر الجاري مثلما كان متوقعا، في وقت لا تزال مختلف المجالس البلدية تستقبل المواطنين للاستفسار عن الصيغة وتاريخ إيداع الملفات.

وحسب تصريحات رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، فإن الصيغة الجديدة هذه سينطلق العمل بها الشهر المقبل حيث تم التحديد من طرف الوصاية لـ14 مارس المقبل لبداية استقبال الملفات بالبلديات، مؤكدا أن المصلحة المختصة بمرافقة العملية جاهزة ولا تنتظر مصالحه سوى تلقي التعليمة لتطبيقها وبالتالي استقبال ملفات المواطنين الراغبين التسجيل بالصيغة. يُذكر أن البرنامج الجديد يضم 70 ألف وحدة سكنية مبرمجة لفائدة طالبي السكن الذين تتوفر فيهم الشروط المرافقة للصيغة التي تم التطرق إليها سالفا.