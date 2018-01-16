عثر مواطن كان يحرث أرضه، الأربعاء، بالمنطقة المسماة مشتة غار الزيتون ببلدية العياضي برباس شمال غرب عاصمة الولاية ميلة، على لغم تقليدي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، فقام بإبلاغ رجال الدرك الوطني عن اللغم.
واستنادا إلى مصادر "الشروق"، فإن المواطن كان بصدد حرث أرض فلاحية بواسطة الجرار ليتفاجأ بوجود لغم تقليدي يظهر بكل وضوح على سطح الأرض بعدما تعرى بسب عملية الحرث، الأمر الذي جعل اللغم يطفو إلى السطح، ليتم إبلاغ رجال الدرك الوطني الذين قاموا بالإجراءات اللازمة عن طريق تشكيل حزام أمني للحماية واستدعاء الجهات المختصة التي فجرت اللغم الذي اتضح أنه قنبلة طائرة منذ حقبة حرب التحرير ولم تنفجر، فيما باشرت أبحاث وتحقيقات لمسح المنطقة خوفا من بقاء ألغام بذات المنطقة.
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العثور على لغم بمنطقة غار الزيتون بالعياضي برباس في ميلة
نسيم. ع
عثر مواطن كان يحرث أرضه، الأربعاء، بالمنطقة المسماة مشتة غار الزيتون ببلدية العياضي برباس شمال غرب عاصمة الولاية ميلة، على لغم تقليدي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، فقام بإبلاغ رجال الدرك الوطني عن اللغم.
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واستنادا إلى مصادر "الشروق"، فإن المواطن كان بصدد حرث أرض فلاحية بواسطة الجرار ليتفاجأ بوجود لغم تقليدي يظهر بكل وضوح على سطح الأرض بعدما تعرى بسب عملية الحرث، الأمر الذي جعل اللغم يطفو إلى السطح، ليتم إبلاغ رجال الدرك الوطني الذين قاموا بالإجراءات اللازمة عن طريق تشكيل حزام أمني للحماية واستدعاء الجهات المختصة التي فجرت اللغم الذي اتضح أنه قنبلة طائرة منذ حقبة حرب التحرير ولم تنفجر، فيما باشرت أبحاث وتحقيقات لمسح المنطقة خوفا من بقاء ألغام بذات المنطقة.