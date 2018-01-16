الغاز يدخل 6 أشخاص من عائلتين المستشفى بقسنطينة

تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، ليلة الأربعاء، لإنقاذ ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا للاختناق جرّاء استنشاقهم الغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخّان الماء، داخل مسكنهم العائلي بالوحدة الجوارية السابعة بالمدينة الجديدة علي منجلي.

الضحايا كلهم إناث، تتراوح أعمارهن ما بين 14 سنة و45 سنة، أصبن بصعوبة في التنفس مصحوبة بالتقيؤ والغثيان تم إسعافهن من طرف عناصر الحماية المدنية ونقلهن إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى علي منجلي لتلقي العلاج اللازم.

كما تدخل منتصف نهار أمس، أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية مصنف عبد الرحمن بالبليقون، لإسعاف ثلاثة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 29 سنة و60 سنة، ويتعلق الأمر برجل وزوجته وابنتهما، تعرضوا للاختناق جرّاء استنشاقهم الغاز أحادي الكربون داخل منزلهم الكائن بحي بوالصوف الشطر الثالث، ليتم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، لإخضاعهم للعلاج اللازم.