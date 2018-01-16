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موازاة مع حجز مهلوسات وبندقية وذخيرة بميناء الغزوات
ضبط طائرة من دون طيار في أمتعة مسافرين قادمين من إسبانيا!
تمكن أعوان الجمارك في ميناء الغزوات بتلمسان، الأربعاء، من إحباط عملية إدخال طائرة من دون طيّار كانت مخبأة داخل طرود، في الرحلة البحرية القادمة من مدينة ألميريا الإسبانية.
وحسب ما أفاد به بيان المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان - تلقت الشروق نسخة منه-، فإن أعوان الجمارك المختصين في فحص المسافرين قاموا بثلاث عمليات منفصلة، مكنت من حجز 239 قرص مهلوس و500 كبسولة لخراطيش الذخيرة المستخدمة في الصيد.
وأضاف البيان أنّ هذه المحجوزات السالفة الذكر كانت مموهة داخل طرود تحوي ألبسة ولوزم إلكترونية، فضلا عن طائرة من دون طيار كانت مخبأة داخل هذه الطرود، إلا أنّ مصالح الجمارك لم تشر إلى طبيعة هذه الطائرة والهدف من وراء إدخالها إلى أرض الوطن.
وتم توقيف ثلاثة من المسافرين القادمين من ألميريا الإسبانية وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة في تلمسان.
بوعلام سلفي - الحراش2018/01/18 على 21:311
مع أحترامنا للجمارك الجزائرية ، ماسمعنا عدة مرات عن ضبط محاولة تهريب طائرة بدون طيار ، القصة ومافيها أن تلك الطائرات هي مجرد ألعاب في الدول الأخرى ويمكن أن تركب فيها كميرات ، وتباع في متاجر ألعاب الأطفال في فرنسا وأسبانيا ودبي ... إننا في عصر التكنلوجية