موازاة مع حجز مهلوسات وبندقية وذخيرة بميناء الغزوات ضبط طائرة من دون طيار في أمتعة مسافرين قادمين من إسبانيا!

تمكن أعوان الجمارك في ميناء الغزوات بتلمسان، الأربعاء، من إحباط عملية إدخال طائرة من دون طيّار كانت مخبأة داخل طرود، في الرحلة البحرية القادمة من مدينة ألميريا الإسبانية.

وحسب ما أفاد به بيان المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان - تلقت الشروق نسخة منه-، فإن أعوان الجمارك المختصين في فحص المسافرين قاموا بثلاث عمليات منفصلة، مكنت من حجز 239 قرص مهلوس و500 كبسولة لخراطيش الذخيرة المستخدمة في الصيد.

وأضاف البيان أنّ هذه المحجوزات السالفة الذكر كانت مموهة داخل طرود تحوي ألبسة ولوزم إلكترونية، فضلا عن طائرة من دون طيار كانت مخبأة داخل هذه الطرود، إلا أنّ مصالح الجمارك لم تشر إلى طبيعة هذه الطائرة والهدف من وراء إدخالها إلى أرض الوطن.

وتم توقيف ثلاثة من المسافرين القادمين من ألميريا الإسبانية وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة في تلمسان.