إثر الإشتباه في وفاة طفلة بعد تناولها "شيبس" فاسد بخنشلة مداهمات تنتهي بحجز 5 قناطير من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

شنت فرق مديرية التجارة، بولاية خنشلة، الخميس، حملة تفتيش ومداهمة، مست العديد من المحلات التجارية، بإقليم مدينة خنشلة، مقر عاصمة الولاية، خاصة أصحاب السيارات، التي أعلنت عن تخفيضات في أسعار المواد الغذائية، ذات الطابع الاستهلاكي، وأسفرت عملية التفتيش والمداهمة، التي تمت بتطويق من مصالح الأمن، عن حجز نحو 05 قناطير من المواد الغذائية، من مختلف الأنواع، منتهية الصلاحية، كانت معروضة للبيع، وسط المستهلكين، وقد تم تحرير محاضر قضائية، في حق ثلاثة تجار، حولت أمام نيابة محكمة خنشلة للفصل فيها.

وأشار مسؤول بمديرية التجارة إلى أن عملية المداهمة، التي شنتها فرق التجارة، بالتنسيق مع وحدات الأمن، جاءت على خلفية إشعار كانت قد تلقته المديرية، بخصوص تسجيل حالة وفاة بتسمم غذائي، بمدينة قايس، كان ضحيته طفلة 05 سنوات من العمر، كانت قد تناولت كيسا من بطاطا الشيبس منتهي الصلاحية، بعد اقتنائه من أحد المحلات التجارية بقايس، حيث شعرت بآلام حادة، مفاجئة في البطن، نقلت على أساسها على جناح السرعة، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى حيحي بلقاسم، بمدينة قايس، قبل أن تلفظ أنفاسها متأثرة بإصابتها، وخلال الحملة، تم حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية، ذات استهلاك واسع، لدى المواطن، من مواد غذائية، ومشروبات، وحليب ومشتقاته، فاسدة ومنتهية الصلاحية، تم عرضها للبيع، مقابل تخفيضات مغيرة، وقد دعت أمس مديرية التجارة، مواطني خنشلة إلى اليقظة والحذر، ومراقبة السلع المعروضة للبيع، مع التبليغ عن أي خرق قانوني، بغرض حماية المستهلك.