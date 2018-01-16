حجز 25 قنطارا من الشمة المقلدة بكركرة في سكيكدة

حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية كركرة، غرب ولاية سكيكدة، صباح الخميس، في حدود الساعة الخامسة 25 قنطارا و68 كلغ من مادة الشمة المقلدة، منها 25 قنطارا خام، و68 كلغ مرحية معدة للبيع، بالإضافة إلى 165 كلغ من مادة الرماد تضاف إلى مادة الشمة المرحية، والتين كبيرتين تستعملان في رحي وصناعة مادة الشمة، ومبلغ مالي قدره 175 ألف دج، مع توقيف شخصين أعمارهما تتراوح ما بين 45 و57 سنة، حيث أفضت نتائج التحقيقات القضائية بمحكمة القل إلى وضعهما تحت الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتهما.

ويتلخص ملف القضية في أنه على إثر معلومات تحصلت عليها ذات المصالح تم على إثرها وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 85، الرابط بين ولاية قسنطينة ومدينة القل بسكيكدة، وبالضبط بالحاجز الثابت للدرك ببلدية كركرة، حيث تم توقيف سيارة، وبعد تفتيشها تم العثور داخل الصندوق الخلفي للمركبة على كمية من مادة الشمة المقلدة بشكل رزم مهيأة للبيع، على إثرها أوقف شخصان، وبتوسيع التفتيش عثر على المواد المحجوزة أدناه، ليقدم الملف إلى الجهات القضائية لمحاكمتهما.