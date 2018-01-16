تسبب في إصابة تلميذة انهيار قسم بمتوسطة محمد لونيس بجسر قسنطينة

اهتزت متوسطة محمد لونيس المحاذية للسوق الشعبي بجسر قسنطينة بالعاصمة، مساء الأربعاء، على وقع انهيار أرضي خطر أسفر عن إصابة تلميذة بكسور في رجلها.

تسبب انجراف التربة الناتج عن أشغال ميترو "ساحة الشهداء– عين النعجة" بمتوسطة محمد لونيس، بجسر قسنطينة بالعاصمة في سقوط قسم داخل حفرة، وحسب شهود عيان من عمال وتلاميذ تحدثوا إلى '' الشروق''، صباح الخميس، فإن الانهيار المفاجئ للقسم زرع الرعب وسط التلاميذ الذين يزاولون دراستهم هناك، وقالوا إن التلاميذ كانوا في القاعة ''القسم'' بصفة عادية يزاولون دراستهم ليهوي القسم الذي يقع في الطابق الأرضي في حفرة ناتجة عن انجراف التربة بسبب أشغال ميترو العاصمة الذي يربط بين ''ساحة الشهداء وعين النعجة"، الذي من المفترض أن يتم افتتاحه نهاية الشهر الجاري.

الانهيار الأرضي، أسفر عن إصابة تلميذة بكسور في رجلها وهلع وسط التلاميذ الذين أحدثوا فوضى بالمتوسطة بسبب الصراخ والهرب إلى الشارع خوفا مما لا تحمد عقباه، حيث تقرب أولياؤهم وكذا المارون من هناك لمعرفة الأسباب، وقال التلاميذ في حديث جمعهم بـ"الشروق'': إدارة المتوسطة طلبت منا عدم الحضور للدراسة الأربعاء وصباح أمس إلى غاية إيجاد حل، في حين طالب التلاميذ بتدخل وزيرة التربية وكذا وزير الأشغال العمومية من أجل تغيير المؤسسة أو توقيف أشغال الميترو بسبب خطر الانهيار.