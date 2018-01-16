الإعلان عن قائمة 100 مستفيد من السكن يشعل فتيل الاحتجاج ببئر بوحوش مقصون من السكن الإجتماعي يحتجون أمام مقر الدائرة بسوق أهراس

بعبارة "نوكل عليكم ربي" التي نطقت بها سيدة طاعنة في السن وأرملة مجاهد، بعد أن تم إقصاؤها من السكن الاجتماعي خلال الإفراج عن القائمة الاسمية للمرشحين للاستفادة من هذا النوع من السكنات والمقدرة بـ100 سكن في صيغة الاستفادة المسبقة، أين تجمهر الخميس، العشرات من المواطنين المقصين أمام مقر دائرة بئر بوحوش معبرين عن تذمرهم واستيائهم الشديدين بعد حرمانهم من حق الاستفادة من السكن الاجتماعي.

وحسب تصريحاتهم للشروق والتي من خلالها طالبوا بضرورة فتح تحقيق في وضعيات الأسماء المرشحة للاستفادة من هذا النوع من السكنات، أين تحدثوا عن عزاب وموظفين يتقاضون رواتب شهرية تفوق الراتب الذي يعتبر الشرط الأساسي في أحقية الاستفادة من السكن الاجتماعي، أين أشعلت عملية الإفراج عن القائمة الاسمية والتي تعد غير نهائية فتيل الاحتجاجات ببلدية بئر بوحوش 70 كلم جنوب ولاية سوق أهراس.

بدورنا حاولنا الاتصال برئيس الدائرة للاستفسار عن هذا الإشكال إلا أنه تعذر علينا الحصول على رده.