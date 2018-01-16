"الرايب" يدخل 42 شخصا المستشفى بالمدية

أصيب، الجمعة، 42 شخصا بينهم 32 طفلا، بتسمم غذائي في مدينة المدية، وهذا بعد استهلاكهم حليبا "رائبا". ويقطن غالبية المصابين بحي تاكبو بعاصمة الولاية، وظهرت عليهم أعراض التسمم من قيئ وغثيان، عقب استهلاكهم "الرائب" الذي

اشتروه من محل بالحي. وبدأ المصابون في التوافد على مستشفى محمد بوضياف عقب صلاة الجمعة، ما سبب حالة طوارئ بالمؤسسة الصحية، التي قطع مديرها إجازته. وغادر قسم من المصابين المستشفى بعد التكفل بهم، في حين أبقي الآخرون تحت المراقبة.