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قال أنه قادر على مجابهة التحديات
السيسي يعلن ترشحه لعهدة ثانية
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، ترشحه رسميا لفترة رئاسية ثانية، في كلمة نقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.
وقال "إننى تحملت أمانة المسئولية حين كلفتمونى بها بإرادتكم الحرة، وأرجو الله عز وجل أن يتقبل منى ما بذلته بإخلاص وتجرد وانحيازا لهذا الشعب العظيم وهذه الأمة الكريمة".
وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"، "لا أملك إلا العمل ليلا ونهارا وقادر على مجابهة كل تحدٍ ما دمتم مصطافين بجانبى"، وتابع "لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم".
واستطرد "اليوم وأنا أسترجع اللحظات الفارقة التى مرت بنا، وأستحضر فى ذهنى كم التحديات الجسام التى تواجه الوطن، وحجم الطموحات والتطلعات التى نريدها لبلادنا، أجد نفسى أقف مرة أخرى حائراً أمام ضميرى الوطنى وأقول لكم بصراحة وشفافية التى تعودنا عليها راجياً أن تسمحوا لى وتتقبلوا ترشحى لمنصب رئيس الجمهورية".
02018/01/19 على 21:361
يا حصراه هاذي البداية - مزال العهدة الثالثة و الرابعة و ربما حتى الخامسة - مادام كاين
لي يطبلو و يزمرو و يخوفوا االشعب المغبون كيما عندنا راه باقي ثم حتى الممات
02018/01/19 على 23:002
وقال السيسي أيضا : لن أسمح للمفسدين بأن يقتربوا من كرسي الحكم
و لم يقل لن أسمح للمفسدين بأن يخربوا و يسرقوا أموال المصريين
ومن يستطيع أن يقترب من كرسي الحكم من غير سامي عنان و شفيق
HAKIM - UK2018/01/19 على 23:003
وسوف ينجح ولاكن بي التزوير طبعا كى باقي دول العالم التالت .