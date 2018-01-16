عامان حبسا في حقّه بالعاصمة 120 مليون.. "غنيمة" رعيّة إفريقي في صفقة وهميّة!

أدانت محكمة الشراقة في العاصمة رعية إفريقي من جنسية مالية بالحبس عامين نافذين و20 ألف دج، لارتكابه جنح النصب والاحتيال، تزوير الأوراق النقدية والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني، مع إلزامه دفع تعويض قدره 50 ألف دج للضحية.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة نهاية الأسبوع، فإن ملابسات القضية بدأت عندما تعرف هذا الأخير على المتهم الذي يحسن التحدث باللغة العربية، واقترح عليه مشاركته في صفقة شراء 10 دراجات نارية بقيمة 120 مليون سنتيم، وبعد عملية بيعها يتم تقاسم الأرباح بينهما، فوثق الضحية في المتهم وسلم له المبلغ.

وبعد قرابة شهر لم يُحضر الرعية الإفريقي الدراجات، فتراجع الضحية عن الصفقة وطالبه باسترجاع أمواله، غير أنه بدأ يتهرب منه، وهو ما جعل الضحية يقرر مقاضاته لضمان حقوقه، وبعد نصب كمين له ألقي عليه القبض وأحيل على القاضي الجزائي.

وخلال جلسة محاكمته، أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج، قبل النطق بالحكم المذكور أعلاه.