مغترب يحاول نقل قاصر نحو إسبانيا بوثائق مزورة

تمكنت شرطة الحدود البحرية لميناء مستغانم من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لشخصين بينهما قاصر، استعملا وثائق سفر مزورة بمساعدة مغترب مقيم في فرنسا تعمد نقلهما على متن سيارته، قبل ركوب الباخرة المتجهة نحو مدينة فالنسيا الإسبانية.

وعالجت مؤخرا شرطة الحدود على مستوى ميناء مستغانم، في سياق الرحلة البحرية المتوجهة إلى ميناء فالنسيا الإسباني، قضية هجرة غير شرعية حيث أثناء عبور مغترب يبلغ من العمر 62 سنة، ينحدر من مدينة الشلف على متن مركبة من نوع "فورد" الحاملة لرقم تسجيل أجنبي، اتضح للأعوان المكلفين بإجراءات المراقبة، أن الشخصين المرافقين لصاحب المركبة لا تنطبق ملاحمهما الشخصية مع تلك المدونة على وثائق السفر التي كانت بحوزتهما (جواز سفر، وبطاقة إقامة أجنبية)، حيث يتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 32 عاما، وقاصر لا يتعدى سنه 16 عاما. وبعد التحقيق معهما، اعترفا بتورط المغترب في توفير وثائق سفر مزورة لهما.