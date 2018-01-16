صيادون ينتشلون جثة "حرّاق" بسكيكدة

انتشل، الخميس، أعوان الحماية المدنية لدائرة عزابة، شرق ولاية سكيكدة، جثة شاب يدعى س، ن 46 سنة توفي خلال محاولته الهجرة السرية، وذلك بشاطئ رأس الحديد، ببلدية المرسى.

حيث عثر عليها تطفو فوق الماء من طرف صيادين، ليتم نقلها إلى الشاطئ في قارب صيد، يرجح أنه من بين الحراقة الستة المنحدرين من بلدية جندل سعدي محمد بسكيكدة، الذين غرقوا بشاطئ مسيدة بولاية الطارف العام الماضي، حيث تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندان بعزابة. من جهتها، المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الوفاة.