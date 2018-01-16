توقيف موظفة ضرائب في سوق أهراس بعد اكتشاف ثغرة بمليارين

علمت "الشروق"، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سوق أهراس، قد جرّدت موظفة بفرع الضرائب بدائرة مداوروش من جواز سفرها، لمنعها من مغادرة التراب الوطني وإخضاعها للتحقيق في قضية اكتشاف ثغرة مالية بمركز بريد مداوروش والمقدرة بقرابة ملياري سنتيم، والتي تم على إثرها توقيف قابض البريد بمداوروش بعد أن تم ضبطه وهو بصدد الفرار إلى تونس من طرف شرطة الحدود بعد اختفائه لمدة يوم كامل بعد سماعه بخبر حلول لجنة تحقيق بمركز البريد الذي يعتبر المسؤول الأول فيه.

وحسب ما علم فإن قابض البريد كشف خلال تصريحاته عن تورط عديد الأطراف في قضية الثغرة المالية من بينهم الموظفة بفرع الضرائب لدائرة مداوروش، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة.

للإشارة، فإن اكتشاف الثغرة المالية التي قاربت ملياري سنتيم تم شهر أكتوبر من السنة الفارطة بعد أن تقدم أحد الموظفين بالبريد المركزي بعاصمة الولاية بمراسلة إلى الجهات المعنية يطلب فيها إيفاد لجنة تحقيق إلى عدة مراكز بريدية على مستوى تراب الولاية بعد أن لاحظ عدة ثغرات مالية، أين حلت لجنة تحقيق على مستوى مركز بريد مداوروش والتي تم اكتشاف بها الثغرة المالية السالفة الذكر.