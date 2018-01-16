أحبطت مصالح الدرك ،نهاية الأسبوع محاولة تهريب 228 كلغ من الكيف المعالج بوهران.
وحسب بيان وزارة الدفاع فإن فصيلة الأبحاث لدرك وهران، تمكنت من توقيف 3 أشخاص وحجز كمية تقدر 228 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 3 مركبات ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.
وكشفت مصادر "الشروق"، أن العملية جاءت إثر تعقب تحركات عناصر شبكة تحترف الإتجار الدولي للمخدرات انطلاقا من المغرب،وقد تم توقيف المهربين على مستوى حاجز للمراقبة لأمن الطرقات للدرك بالكرمة "المدخل الجنوبي أين تم حجز السيارة التي كانت على متنها الكمية المهربة من المخدرات.
وبمواصلة التحريات، تمكن الدركيون المحققون من حجز شاحنة كانت تستعملها الشبكة في نشاطها الإجرامي، إلى جانب مبلغ مالي "معتبر" يشكل إحدى عائدات نشاط الشبكة.
وبلغة الأرقام تشير حصيلة الجيش إلى حجز 48 طن و678 كلغ من الكيف المعالج خلال سنة 2017، مع توقيف 549 تاجر ومهرب للمخدرات.
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نوارة. ب
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أحبطت مصالح الدرك ،نهاية الأسبوع محاولة تهريب 228 كلغ من الكيف المعالج بوهران.
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وحسب بيان وزارة الدفاع فإن فصيلة الأبحاث لدرك وهران، تمكنت من توقيف 3 أشخاص وحجز كمية تقدر 228 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 3 مركبات ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.
وكشفت مصادر "الشروق"، أن العملية جاءت إثر تعقب تحركات عناصر شبكة تحترف الإتجار الدولي للمخدرات انطلاقا من المغرب،وقد تم توقيف المهربين على مستوى حاجز للمراقبة لأمن الطرقات للدرك بالكرمة "المدخل الجنوبي أين تم حجز السيارة التي كانت على متنها الكمية المهربة من المخدرات.
وبمواصلة التحريات، تمكن الدركيون المحققون من حجز شاحنة كانت تستعملها الشبكة في نشاطها الإجرامي، إلى جانب مبلغ مالي "معتبر" يشكل إحدى عائدات نشاط الشبكة.
وبلغة الأرقام تشير حصيلة الجيش إلى حجز 48 طن و678 كلغ من الكيف المعالج خلال سنة 2017، مع توقيف 549 تاجر ومهرب للمخدرات.