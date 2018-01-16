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امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
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صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أوقفت مفارز للجيش الوطني، السبت، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران وسطيف حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.
وضبطت مفارز للجيش بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، يضيف البيان شاحنة و4 مركبات رباعية الدفع وثمانية أطنان من المواد الغذائية، و1000 لتر من زيت المائدة و6000 لتر من الوقود.
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كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
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توقيف عنصري دعم للإرهاب بوهران وسطيف
نوارة. ب
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أوقفت مفارز للجيش الوطني، السبت، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران وسطيف حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.
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وضبطت مفارز للجيش بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، يضيف البيان شاحنة و4 مركبات رباعية الدفع وثمانية أطنان من المواد الغذائية، و1000 لتر من زيت المائدة و6000 لتر من الوقود.