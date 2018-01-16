توقيف عنصري دعم للإرهاب بوهران وسطيف

date 2018/01/20 views 408 comments 0
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icon-writer نوارة. ب

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

أوقفت مفارز للجيش الوطني، السبت، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من وهران وسطيف حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

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وضبطت مفارز للجيش بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، يضيف البيان شاحنة و4 مركبات رباعية الدفع وثمانية أطنان من المواد الغذائية، و1000 لتر من زيت المائدة و6000 لتر من الوقود.

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