جمعيته الإستثنائية صادقت على المقترح بالأغلبية "الأفسيو" يتحوّل رسميا إلى نقابة لأرباب العمل

صادقت الجمعية العامة الاستثنائية لمنتدى رؤساء المؤسسات، الافسيو، بالأغلبية المطلقة على مقترح تحويل المنتدى إلى نقابة لأرباب العمل، لتتحول بذلك المنظمة الاقتصادية التي تأسست سنة 2000 إلى منظمة تهتم بشؤون العمال.

شهدت أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لمنتدى رؤساء المؤسسات التي نظمت، السبت، بقصر المعارض، الإعلان الرسمي عن تحويل منتدى رؤساء المؤسسات إلى نقابة عمالية، ويأتي هذا الإعلان، في اليوم الأول من أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للمنتدى التي ترأسها الرئيس الشرفي للمنتدى عمر رمضان، أين تمحور جدول أعمالها أساسا حول مشروع مقترح تحويل المنتدى إلى نقابة رؤساء المؤسسات.

وحسب بيان المنتدى، فإن الهدف من هذا التغيير، هو استجابة لطلبات الأعضاء، وتعزيز دور المنتدى في مسعاه الأساسي المتمثل في ترقية دور المؤسسة في تطوير الاقتصاد الوطني.

وفي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " الفايسبوك"، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أن أعضاء المنتدى رفعوا التحدي، واصفا قرارهم بالسيد، بعدما صوتوا عليه بالأغلبية.

وأضاف حداد أن هذا التغيير هو استجابة لطلبات الأعضاء، وتعزيز لدور المنتدى في مسعاه الأساسي المتمثل في ترقية دور المؤسسة في تطوير الاقتصاد الوطني.