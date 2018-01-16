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جمعيته الإستثنائية صادقت على المقترح بالأغلبية
"الأفسيو" يتحوّل رسميا إلى نقابة لأرباب العمل
صادقت الجمعية العامة الاستثنائية لمنتدى رؤساء المؤسسات، الافسيو، بالأغلبية المطلقة على مقترح تحويل المنتدى إلى نقابة لأرباب العمل، لتتحول بذلك المنظمة الاقتصادية التي تأسست سنة 2000 إلى منظمة تهتم بشؤون العمال.
شهدت أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لمنتدى رؤساء المؤسسات التي نظمت، السبت، بقصر المعارض، الإعلان الرسمي عن تحويل منتدى رؤساء المؤسسات إلى نقابة عمالية، ويأتي هذا الإعلان، في اليوم الأول من أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للمنتدى التي ترأسها الرئيس الشرفي للمنتدى عمر رمضان، أين تمحور جدول أعمالها أساسا حول مشروع مقترح تحويل المنتدى إلى نقابة رؤساء المؤسسات.
وحسب بيان المنتدى، فإن الهدف من هذا التغيير، هو استجابة لطلبات الأعضاء، وتعزيز دور المنتدى في مسعاه الأساسي المتمثل في ترقية دور المؤسسة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وفي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " الفايسبوك"، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أن أعضاء المنتدى رفعوا التحدي، واصفا قرارهم بالسيد، بعدما صوتوا عليه بالأغلبية.
وأضاف حداد أن هذا التغيير هو استجابة لطلبات الأعضاء، وتعزيز لدور المنتدى في مسعاه الأساسي المتمثل في ترقية دور المؤسسة في تطوير الاقتصاد الوطني.
KAMEL - TIPASA2018/01/20 على 21:461
نحن نعيش في غابة القوي ياكل الضعيف و المناصب و الغنائم للشياتين و علي حداد هو رئيس حكومتها الموازية ...باي باي يا بلادي
جلول - الجزائر2018/01/20 على 22:022
منظمة منتدي رؤساء المؤسسات اصلا هي غير تمثيلية اقتصاديا فمن ناحية التوظيف هي لا تحوز سوي علي نسبة ضئيلة 300 الف عامل فقط ووزراة التربية لوحدها تتفوق علي الافسيو . من ناحية خلق الثروة هذا المنتدي لا يقدم شبئ للاقتصاد فهو من ابرز المتهربين ضربيا رغم التسهيلات الكبيرة التي حاز عليها علائقيا وليس اقتصاديا .هذا المنتدي يستهلك جزء معتبر من عائدات الريع في شكل استيراد المواد الاولية . نسبة من الدفيز لا تعود لارض الوطن . وكل الصناعات التي يقوم بها هذا المنتدي تافهة وبدائية طحن القمح والكسكس المقارون
جلول - الجزائر2018/01/20 على 22:073
وبدائية طحن القمح والكسكس المقارون. واسيراد مواد نصف مصنعة وتقدميها علي شكل منتوج بأغلي الاسعار . هذا المنتدي اذا تحول الي نقابة فهو غير قادر علي مجارات التحول الاقتصادي الجاري في البلد بسرعة .
ربما كان يطمح هذا المنتدي بالاستحواذ علي المؤسسات العمومية بتواطئ مع مسيريها المدراء العامون فلما افشل المخطط الرئيس . فعاش من عرف قدر نفسه
ملاحظ2018/01/20 على 22:324
سيتكرر سيناريوا الاخطر خليفة وشكيب خليل وافسيو يستحوذ على كل القطاعات لتحقيق مأربه وجيوبه فهو اول المستفيد من القانون المالية 2018 و تجريد الشعب بمزيد من كل ما يملك وسيفعلها مع العمال بالاستحواذ في UGTA بدعم حكومي و"الفساد تحكم دولة" بمزيد من دعم المشاريع الخيالية و مفلسة في 48 ولاية وصفقات مشبوهة مع الشركات الاجنبية ولو امريكية للاستغلال وتشييد قد لا ترى النور منها ولكن بتآكل ميزانيات وضرائبنا وتتقاسمها حداد وجماعته واصحابوه ماريكانيين كما رأينا سابقا مع شكيب خليل الذي اوهمنا بنفس تلك المشاريع.
ابوعلي2018/01/20 على 22:445
تحول الى العمل على استعباد العمال ، وخلق طبقة ارستقراطية تستحوذ على اموال الدولة ، وتفقير الشعب .
02018/01/20 على 22:506
كليتوها البلاد قسمتوها بيناتكم قدامى ربي و عبدو