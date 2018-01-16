تمكن عناصر أمن دائرة العفرون إلي الغرب من ولاية البليدة من الإطاحة بطالب جامعي يبلغ 30 سنة تورط في ترويج المهلوسات على اختلاف أنواعها داخل الحرم الجامعي بجامعة لونيسي علي "البليدة2".
العملية تعود لمعلومات وردت مصالح الأمن بقيام شخص بترويج الأقراص المخدرة بجامعة البليدة 2، تم إثرها وضع خطة ميدانية وتوزيع عناصر الأمن بالزي المدني في المؤسسسة الجامعية، ما أسفر عن تهديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه متلبسا ببيع المؤثرات العقلية، وحسب المعلومات الواردة فإن المشتبه فيه طلب جامعي يدرس بقسم السنة ثانية ماستر بكلية الحقوق تخصص علوم سياسية، وقد ضبطبداخل محفظته قارورة زجاجية بها سائل مخدر سعتها 20 ملل علامة "كلونا" من صنف ريفوتريل وكذا مشط أقراص مخدرة يحوي 10 حبوب من نوع أكيديل ومبلغ مالي قدره 11 ألف دينار، ليتم توقيف الطالب الجامعي وأحالته على مركز الأمن.
ومواصلة للتحقيق، كشف المشتبه فيه الذي ينحدر من البليدة أنه يقتني المهلوسات التي يعيد ترويجها بالوسط الجامعي من دون وصفة طبية من صيدلية تقع ببلدية موزاية، وبناء على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، انتقل عناصر أمن دائرة العفرون رفقة مراقب طبي عن مديرية الصحة وتمت مداهمة الصيدلية المشتبه فيها وتوقيف مسيرها البالغ 40 سنة والذي يحوز شهادة مهندس دولة في الأعلام الآلي، المتهمان أحيلا الخميس على محكمة الجنح بالعفرون طبقا لإجراءات المثول الفوري أين أدينا بالسجن عامين نافذين مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم عن تهمة البيع غير المشروع للمؤثرات العقلية. للإشارة فإن القضية ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وتم توقيف طالب جامعي يدرس بكلية الاقتصاد وشقيق له تورطا في ترويج الأقراص المهلوسة من صنف "الصاروخ" في أوساط الطلبة بجامعة "البليدة2".
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عثر بمحفظته على قارورة ريفوتريل وحبوب أكيديل المخدرة
طالب علوم سياسية وصيدلي متورطان في ترويج المهلوسات بجامعة البليدة 2
سفيان.ع
تمكن عناصر أمن دائرة العفرون إلي الغرب من ولاية البليدة من الإطاحة بطالب جامعي يبلغ 30 سنة تورط في ترويج المهلوسات على اختلاف أنواعها داخل الحرم الجامعي بجامعة لونيسي علي "البليدة2".
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العملية تعود لمعلومات وردت مصالح الأمن بقيام شخص بترويج الأقراص المخدرة بجامعة البليدة 2، تم إثرها وضع خطة ميدانية وتوزيع عناصر الأمن بالزي المدني في المؤسسسة الجامعية، ما أسفر عن تهديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه متلبسا ببيع المؤثرات العقلية، وحسب المعلومات الواردة فإن المشتبه فيه طلب جامعي يدرس بقسم السنة ثانية ماستر بكلية الحقوق تخصص علوم سياسية، وقد ضبطبداخل محفظته قارورة زجاجية بها سائل مخدر سعتها 20 ملل علامة "كلونا" من صنف ريفوتريل وكذا مشط أقراص مخدرة يحوي 10 حبوب من نوع أكيديل ومبلغ مالي قدره 11 ألف دينار، ليتم توقيف الطالب الجامعي وأحالته على مركز الأمن.
ومواصلة للتحقيق، كشف المشتبه فيه الذي ينحدر من البليدة أنه يقتني المهلوسات التي يعيد ترويجها بالوسط الجامعي من دون وصفة طبية من صيدلية تقع ببلدية موزاية، وبناء على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، انتقل عناصر أمن دائرة العفرون رفقة مراقب طبي عن مديرية الصحة وتمت مداهمة الصيدلية المشتبه فيها وتوقيف مسيرها البالغ 40 سنة والذي يحوز شهادة مهندس دولة في الأعلام الآلي، المتهمان أحيلا الخميس على محكمة الجنح بالعفرون طبقا لإجراءات المثول الفوري أين أدينا بالسجن عامين نافذين مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم عن تهمة البيع غير المشروع للمؤثرات العقلية. للإشارة فإن القضية ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وتم توقيف طالب جامعي يدرس بكلية الاقتصاد وشقيق له تورطا في ترويج الأقراص المهلوسة من صنف "الصاروخ" في أوساط الطلبة بجامعة "البليدة2".