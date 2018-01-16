خطف الموت، في ساعة مبكرة من نهار السبت، الإمام والأستاذ الجامعي الطاهر سرايش بعد صراع قصير مع المرض ألزمه الفراش بمستشفى الزهراوي في المسيلة، وبعد رحلة علاجية قصيرة في إحدى مستشفيات تركيا.
ونزل خبر وفاة إمام مسجد خباب بن الأرث سابقا ومصعب بن عمير، وأستاذ مادة الشريعة بجامعة محمد بوضياف، عن عمر ناهز 47 سنة كالصاعقة على سكان الولاية، وخيم الحزن والأسى الذي بدا واضحا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبكى الكثيرون هذا الخبر المفزع والمحزن رغم الإيمان بقضاء الله وقدره.
وشهدت حشود كبيرة جدا مراسم تشييع جثمان الفقيد، بمقبرة المسيلة، واعتبرت واحدة من اكبر الجنائز شعبية في تاريخ الولاية، مما يدل على المكانة الكبيرة للفقيد في قلوب المسيليين..
الطاهر سرايش الذي صدح طويلا بصوته الجوهري على المنابر وخلف الميكروفونات ومدرجات الجامعة، أحد أبرز أئمة الولاية وأساتذتها وأبنائها الذي عرف عنه الاستقامة والنصيحة والسعي لفعل الخيرات وإصلاح ذات البين والمرشد الذي لا يكل ولا يمل في التوعية. ورحل الداعية والمصلح والإمام الخطيب والأستاذ الذي نهل منه آلاف الطلبة الجامعيين العلوم الشرعية من مختلف ولايات الوطن، كان بمثابة النبراس الذي ينير المساجد والبيوت بنصائحه وإجاباته في حصص إذاعية بالإذاعة المحلية، كانت بمثابة البلسم الشافي والدواء لكل عليل أو مقهور أو تائه حائر، وصفات لا يسع المجال لذكرها.
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المسيلة تبكي فقيدها الذي صدح في المساجد ومدرجات الجامعة
وفاة الإمام والأستاذ الطاهر سرايش بعد صراع مع المرض
أحمد قرطي
خطف الموت، في ساعة مبكرة من نهار السبت، الإمام والأستاذ الجامعي الطاهر سرايش بعد صراع قصير مع المرض ألزمه الفراش بمستشفى الزهراوي في المسيلة، وبعد رحلة علاجية قصيرة في إحدى مستشفيات تركيا.
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ونزل خبر وفاة إمام مسجد خباب بن الأرث سابقا ومصعب بن عمير، وأستاذ مادة الشريعة بجامعة محمد بوضياف، عن عمر ناهز 47 سنة كالصاعقة على سكان الولاية، وخيم الحزن والأسى الذي بدا واضحا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبكى الكثيرون هذا الخبر المفزع والمحزن رغم الإيمان بقضاء الله وقدره.
وشهدت حشود كبيرة جدا مراسم تشييع جثمان الفقيد، بمقبرة المسيلة، واعتبرت واحدة من اكبر الجنائز شعبية في تاريخ الولاية، مما يدل على المكانة الكبيرة للفقيد في قلوب المسيليين..
الطاهر سرايش الذي صدح طويلا بصوته الجوهري على المنابر وخلف الميكروفونات ومدرجات الجامعة، أحد أبرز أئمة الولاية وأساتذتها وأبنائها الذي عرف عنه الاستقامة والنصيحة والسعي لفعل الخيرات وإصلاح ذات البين والمرشد الذي لا يكل ولا يمل في التوعية. ورحل الداعية والمصلح والإمام الخطيب والأستاذ الذي نهل منه آلاف الطلبة الجامعيين العلوم الشرعية من مختلف ولايات الوطن، كان بمثابة النبراس الذي ينير المساجد والبيوت بنصائحه وإجاباته في حصص إذاعية بالإذاعة المحلية، كانت بمثابة البلسم الشافي والدواء لكل عليل أو مقهور أو تائه حائر، وصفات لا يسع المجال لذكرها.