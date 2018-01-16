سكان "البلاعة" بسطيف يكرّمون ابن مدينتهم نسيم صاوشي عقب تتويجه شكرا للشروق تي في.. ولقب "ماستر شاف" هدية لروح والدتي!

قامت السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني لبلدية البلاعة بولاية سطيف، مساء الجمعة، بتكريم الشاب المبدع نسيم صاوشي المتوج مؤخرا في مسابقة "ماستر شاف" التي بثتها قناة الشروق، وقد عاشت بلدية البلاعة، الواقعة شرق ولاية سطيف، أجواء مفعمة بالفرحة بعد تتويج ابنها الشاب نسيم صاوشي نسيم في الطبعة الثانية، واصفين هذا الإنجاز بالمميز.

وقد عرف الشاب نسيم صاوشي كيف يصنع التميز وهذا بعد منافسة مفتوحة شارك فيها أمهر الطهاة الهواة على المستوى الوطني، لتعود الكلمة إلى ابن البلاعة نسيم صاحب الـ24عاما، والمتخرج من معهد الحقوق بجامعة سطيف، حيث رفع التحدي، وحقق حلمه وحلم عائلته وجميع سكان بلدته الذين فرحوا بفوزه، وتفاعلوا مع إنجازه الكبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فبات حسبهم بمثابة مفخرة لمنطقة البلاعة، ومثالا للشاب المتخلق والمثابر والمجتهد.

وأكد الشاب نسيم صاوشي لـ"الشروق" بأن قصته مع الطبخ بدأت منذ الصغر، فقد كان متعلقا بالراحلة والدته رحمها الله، حيث كان يشاركها تحضير ما لذ من أطباق، وبعد وفاتها في العام الذي نال فيه شهادة البكالوريا، وجد نفسه في مطبخ البيت العائلي مشرفا على إعداد الوجبات لوالده وإخوته، وهناك وجد ضالته وبدأ شغفه بهذا الفن يكبر ويزداد يوما بعد يوم، وعزز هذا الطموح باستثمار الانترنيت للاطلاع على مختلف فنون الطبخ وطرق إعداد الأطباق المختلفة في شتى بلدان المعمورة، وكذا المطالعة المستمرة لمتابعة كل ما يستجد من تقنيات وفنيات في هذا الجانب، كما استفاد من تجربته كمساعد لبعض طباخي "البلاعة "في الأعراس والأفراح على اقتحام عالم الطهي بطموح وإرادة..

تكوين في معهد محترف بليون.. أهم جائزة لنسيم

وحسب الأستاذ كمال نوار فقد أبلى الشاب نسيم البلاء الحسن في مسابقة ماستر شاف، بفضل إبداعه وتميزه في مختلف أطوارها وصولا إلى النهائي، حيث نافس "هاجر" من وهران التي كانت له منافسا قويا، لكن الكلمة الأخيرة عادت إليه، واستحق حسب محدثنا أن يتربع على عرش الطبخ في الجزائر بشهادة لجنة التحكيم وجل المتابعين للمسابقة.

ولم يتوان الشاب نسيم صاوشي في إهداء هذا الفوز إلى الشروق وإلى روح والدته التي كانت ملهمته الأولى وبفضلها وصل إلى هذه الدرجة، وعلما بأنه بهذا الإنجاز يكون قد خطا خطوة كبيرة لولوج عالم الطبخ المحترف من الباب الواسع، خاصة وأن المشرفين على المسابقة منحوه فرصة التكوين في أرقى معهد للطبخ في ليون بفرنسا، وهذا من شأنه أن يساهم في صقل موهبته وتنمية معارفه وتطوير مهاراته ليكون من أمهر الطهاة في الجزائر.