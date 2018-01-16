وسط إجراءات أمنية مشددة، شرعت، ليلة الجمعة إلى السبت، السلطات بولاية بجاية، في ترحيل قرابة 1000 مهاجر غير شرعي، من ماليين ونيجريين، باتجاه مركز الإيواء الكائن بتمنراست، وذلك في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وهي العملية التي تمت في ظروف حسنة بعدما عمد منذ أيام، المشرفون على هذه العملية، إلى تجميع هؤلاء المهاجرين بمخيم تم تنصيبه في ظرف قياسي وسط مدينة بجاية، أين خضع المهاجرون لعملية الفحص الطبي بغرض التأكد من صحتهم وسلامتهم حيث تم تسخير جل الإمكانيات المادية والبشرية لتحويلهم إلى المناطق الحدودية بولاية تمنراست في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، كما تم في نفس السياق، إخلاء الروضة البلدية لأقبو أين كان يقيم نحو 200 مهاجر.
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تحويل 1000 مهاجر غير شرعي من بجاية إلى تمنراست
ع. تڤمونت
وسط إجراءات أمنية مشددة، شرعت، ليلة الجمعة إلى السبت، السلطات بولاية بجاية، في ترحيل قرابة 1000 مهاجر غير شرعي، من ماليين ونيجريين، باتجاه مركز الإيواء الكائن بتمنراست، وذلك في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
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وهي العملية التي تمت في ظروف حسنة بعدما عمد منذ أيام، المشرفون على هذه العملية، إلى تجميع هؤلاء المهاجرين بمخيم تم تنصيبه في ظرف قياسي وسط مدينة بجاية، أين خضع المهاجرون لعملية الفحص الطبي بغرض التأكد من صحتهم وسلامتهم حيث تم تسخير جل الإمكانيات المادية والبشرية لتحويلهم إلى المناطق الحدودية بولاية تمنراست في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، كما تم في نفس السياق، إخلاء الروضة البلدية لأقبو أين كان يقيم نحو 200 مهاجر.