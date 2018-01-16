أبدى الفنان التشكيلي والنحات الجزائري المغترب عيسى بوعزيز استغرابه واستياءه من عدم الرد عليه بخصوص الطلب الذي قدّمه الشهر الماضي لمقابلة والي ولاية المسيلة ليطرح عليه فكرة إنشاء متحف خاص بجمع التحف الفنية والحيوانات المحنطة من خلال شراء قطعة أرض دون أن تموّله الدولة في ذلك.
وقال بوعزيز في لقاء مع "الشروق" إنّه قدمّ طلبا سابقا في 5 نوفمبر 2017 بغية حضور الوالي لمعرضه الفني الذي نظمه في دار الثقافة "قنفوذ الحملاوي" وضم عشرات الحيوانات المحنطة ومختلف أنواع التحف الفنية فشرفه الوالي بالحضور ولكن لم يطرح فكرته عليه والمتعلقة بإنشاء متحف خاص بالمنحوتات والحيوانات المحنطة التي يجلبها من أوروبا. وأضاف: "فقدمت طلبا ثانيا في 14 ديسمبر الماضي بهدف مقابلة الوالي وطرح المشروع عليه ليساعدني في شراء قطعة أرض لإقامة المتحف بإمكانياتي الخاصة".
وأردف: "تم استلام الطلب من قبل ملحق ديوان الوالي طبي مفتاح ولكن لم يتم الردّ عليّ لحد الآن سواء بالرفض أو القبول".
وأشار بوعزيز أنّ ملحق ديوان الوالي لم يرد عليه منذ تاريخ 14 ديسمبر الفائت، بل وأرسله إلى مديرية الصناعة والمناجم وهو لا يدري شيئا عن القضية -حسب قوله-. ولفت أنّ مديرية الصناعة أخبرته بأنّ مشروعه ليس استثماريا أو اقتصاديا وهو متعلق بالثقافة. وأكدّ أنّ ملحق ديوان الوالي بعد أن طلب منه شفهيا مقابلة الوالي وجهه إلى مدير الثقافة بالولاية رابح ظريف.
واستغرب المتحدث عن سبب غلق الباب في وجهه من أجل مقابلة الوالي وعرض عليه المشروع فقط وليس لشيء آخر.
وفي السياق يتمنى بوعزيز خلال زيارته إلى "الشروق" أن يحظى باستقبال والي المسيلة من أجل تجسيد مشروعه الحلم الذي كشف أنّه سيضم كبداية أولى إذا ما تحقق 2000 صنف من الحيوانات والطيور المحنطة، بالإضافة إلى تحف فنية أخرى عتيقة وأخرى نحتها بنفسه على الخشب وقدمها في أرقى حلّة. وأوضح أنّ البداية تكون بـ2000 جنس من الحيوانات المحنطة ليرتفع العدد إلى 10 آلاف في السنوات التي تليها.
ويناشد المتحدث المولود في فرنسا والمنحدر من المسيلة أن يتدخل وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لمساعدته من أجل إنشاء هذا المتحف الذي يعدّ الأول من نوعه في الجزائر وينجزه بإمكاناته المادية دون مساعدة الدولة.
وعبرّ: "الدولة من خلال ولاية المسيلة أطلب منها فقط بيعي قطعة أرض أنجز عليها المشروع. وفي الصدد لم يخف المتحدث أنّه بعد تحقق المشروع سيكون الدخول إلى "متحفه" بسعر رمزي".
وفي السياق أوضح المتحدث أنّ الحيوانات التي يجلبها من أوروبا ويحنّطها نادرة وليست مقتولة بفعل بشري ولكن يشتريها عندما تموت مراعيا تعاليم الدين الحنيف في هذه المسألة. وأكدّ أن الغرض من المتحف هو وضع كل هذه الثورة الفنية تحت تصرف الطلبة والباحثين وخدمة للسياحة والثقافة في البلاد.
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يريد شراء أرض لتجسيد مشروعه، النحّات بوعزيز عيسى لـ"الشروق":
مشروع متحف للحيوانات المحنطة مرهون بمقابلة مع والي المسيلة
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
أبدى الفنان التشكيلي والنحات الجزائري المغترب عيسى بوعزيز استغرابه واستياءه من عدم الرد عليه بخصوص الطلب الذي قدّمه الشهر الماضي لمقابلة والي ولاية المسيلة ليطرح عليه فكرة إنشاء متحف خاص بجمع التحف الفنية والحيوانات المحنطة من خلال شراء قطعة أرض دون أن تموّله الدولة في ذلك.
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وقال بوعزيز في لقاء مع "الشروق" إنّه قدمّ طلبا سابقا في 5 نوفمبر 2017 بغية حضور الوالي لمعرضه الفني الذي نظمه في دار الثقافة "قنفوذ الحملاوي" وضم عشرات الحيوانات المحنطة ومختلف أنواع التحف الفنية فشرفه الوالي بالحضور ولكن لم يطرح فكرته عليه والمتعلقة بإنشاء متحف خاص بالمنحوتات والحيوانات المحنطة التي يجلبها من أوروبا. وأضاف: "فقدمت طلبا ثانيا في 14 ديسمبر الماضي بهدف مقابلة الوالي وطرح المشروع عليه ليساعدني في شراء قطعة أرض لإقامة المتحف بإمكانياتي الخاصة".
وأردف: "تم استلام الطلب من قبل ملحق ديوان الوالي طبي مفتاح ولكن لم يتم الردّ عليّ لحد الآن سواء بالرفض أو القبول".
وأشار بوعزيز أنّ ملحق ديوان الوالي لم يرد عليه منذ تاريخ 14 ديسمبر الفائت، بل وأرسله إلى مديرية الصناعة والمناجم وهو لا يدري شيئا عن القضية -حسب قوله-. ولفت أنّ مديرية الصناعة أخبرته بأنّ مشروعه ليس استثماريا أو اقتصاديا وهو متعلق بالثقافة. وأكدّ أنّ ملحق ديوان الوالي بعد أن طلب منه شفهيا مقابلة الوالي وجهه إلى مدير الثقافة بالولاية رابح ظريف.
واستغرب المتحدث عن سبب غلق الباب في وجهه من أجل مقابلة الوالي وعرض عليه المشروع فقط وليس لشيء آخر.
وفي السياق يتمنى بوعزيز خلال زيارته إلى "الشروق" أن يحظى باستقبال والي المسيلة من أجل تجسيد مشروعه الحلم الذي كشف أنّه سيضم كبداية أولى إذا ما تحقق 2000 صنف من الحيوانات والطيور المحنطة، بالإضافة إلى تحف فنية أخرى عتيقة وأخرى نحتها بنفسه على الخشب وقدمها في أرقى حلّة. وأوضح أنّ البداية تكون بـ2000 جنس من الحيوانات المحنطة ليرتفع العدد إلى 10 آلاف في السنوات التي تليها.
ويناشد المتحدث المولود في فرنسا والمنحدر من المسيلة أن يتدخل وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لمساعدته من أجل إنشاء هذا المتحف الذي يعدّ الأول من نوعه في الجزائر وينجزه بإمكاناته المادية دون مساعدة الدولة.
وعبرّ: "الدولة من خلال ولاية المسيلة أطلب منها فقط بيعي قطعة أرض أنجز عليها المشروع. وفي الصدد لم يخف المتحدث أنّه بعد تحقق المشروع سيكون الدخول إلى "متحفه" بسعر رمزي".
وفي السياق أوضح المتحدث أنّ الحيوانات التي يجلبها من أوروبا ويحنّطها نادرة وليست مقتولة بفعل بشري ولكن يشتريها عندما تموت مراعيا تعاليم الدين الحنيف في هذه المسألة. وأكدّ أن الغرض من المتحف هو وضع كل هذه الثورة الفنية تحت تصرف الطلبة والباحثين وخدمة للسياحة والثقافة في البلاد.