تعرض، نهاية الأسبوع المنقضي، رجل الأعمال الصيني لودين هوم بوز، البالغ من العمر 36 سنة، للضرب المبرح من قبل أحد تجار الملابس النسائية بعين فكرون.
حيثيات الحادثة تعود بتاريخها لمساء يوم الخميس الفارط، حينما تقدّم الضحية لأحد التجار من أجل تحصيل أمواله العالقة منذ أزيد من سنة، إلاّ أنّ التاجر الجزائري رفض تسديد دينه والمقدّر بمليار سنتيم، وما زاد الأمر سوءا هو إقدامه على الاعتداء بالضرب على رجل الأعمال الصيني داخل محله التجاري، باستعمال قضيب حديدي، ليتدخل في حينها أحد الحضور وقام بنقل الضحية الصيني إلى المستشفى المحلي، أين تلقى الإسعافات الطبية اللازمة، وبعد مغادرته للمستشفى قام بتقديم شكوى رسمية لدى مصالح الأمن والتي باشرت بدورها تحقيقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، الضحية أصبح يقيم بمدينة عين فكرون من أجل تحصيل ديونه العالقة لدى بعض التجار والتي تقدر بالملايير، وقد أكّد أنّه تعامل منذ سنوات مع العديد من تجار المدينة النزهاء، ولم ير منهم سوى حسن المعاملة سواء من الناحية الإنسانية أو خلال المعاملات التجارية بينهم.
كما عبّر الضحية أيضا عن دهشته حيال ما تعرّض له من إهانة واعتداء بعد ما طالب بأمواله، ممثل عن تجار الملابس النسائية، صرّح في اتصال بالشروق أنّ الحادثة فردية ولا تمثل تجار المدينة، مضيفا بأنّهم منذ سنوات عديدة يعملون في مجال استيراد الألبسة من الصين وتربطهم علاقات جد طيبة مع الصينيين، ولا يمكن لأي تصرّف إنفرادي أن يعكّر العلاقات بينهم، في سياق ذي صلة، يذكر أنّه أقدم خلال السنة الماضية مجموعة من التجار الصينيين على تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة عين فكرون وكذا بمدينة قسنطينة طالبوا من خلالها ضرورة تدخل الدولة الجزائرية ومساعدتهم في تحصيل ديونهم العالقة لدى التجار المحليين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1مقتل رائد في الدرك خطأ بالأخضرية
2"جحيم" بسبب شلل حركة المرور بإتجاه العاصمة
3رجل أعمال صيني يتعرّض للإعتداء في أم البواقي بعد ما طالب بديونه
4إنهاء مهام "مير" الخرايسية بالعاصمة
5مكتتبو "عدل 2" يخرجون إلى الشارع
Français English
الرأي
عمار يزلي
كل الطرق فيها "فصاد"
جمال لعلامي
مرشد وجوليانا نموذجا!
محمد حمادي
السّكن برعاية "الفلانتين"؟!
حبيب راشدين
خصخصة الدولة عبر الاستحواذ على السلطة
صالح عوض
مصر والجغرافيا السياسية.. أي دور استراتيجي؟
محمد بوالروايح
ربيع الدم- القراطية!
جمال لعلامي
أبي في الدار.. أمّي في السوق!
حسين لقرع
الحل السلمي أو التفكّك والتقسيم!
أبو بكر خالد سعد الله
بين لغة العرب ولغة السُّوَيْد
سليم قلالة
صدمة ثلاثية.. أقل ما يلزم!
الفيديو
الداعية الطاهر سرايش.. يترجّل
21 سنة على رأس النقابة.. ما هو سر عبد المجيد سيدي السعيد؟!
الفلسطينيون يحذرون من الآثار السلبية لقرار واشنطن تجميد المساعدات
شاهد كيف أحرجت كيت ميدلتون الأمير وليام برقصها العلني!
الأئمة الموقوفون.. هل ينفذون فعلا أجندات دولة أخرى؟!
الرئيس الفلسطيني يشن هجوماً لاذعاً على ترامب
تركيا وأمريكا.. أزمة جديدة على وقع طبول الحرب..!
العثور على 12 شقيقا وشقيقة محتجزين ويتضوّرون جوعا
تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ليومين إضافيين
هل تعدّت حكومة أويحيى على صلاحيات الرئيس بوتفليقة؟!
التجار الصينيون سبق لهم مخاطبة السلطات الجزائرية بخصوص القضية
رجل أعمال صيني يتعرّض للإعتداء في أم البواقي بعد ما طالب بديونه
آمال شيبان
تعرض، نهاية الأسبوع المنقضي، رجل الأعمال الصيني لودين هوم بوز، البالغ من العمر 36 سنة، للضرب المبرح من قبل أحد تجار الملابس النسائية بعين فكرون.
تغطيات ذات صلة
نحو بعث السياحة الجبلية بولاية تيزي وزو
رفع التجميد عن 500 مليار لتحسين شبكة التطهير بورقلة
اعتداءات وعمليات سطو على المحلات وفوضى عارمة
رجل أعمال صيني يتعرّض للإعتداء في أم البواقي بعد ما طالب بديونه
العثور على شاب جزائري جثة هامدة بمنطقة بورج بفرنسا
حيثيات الحادثة تعود بتاريخها لمساء يوم الخميس الفارط، حينما تقدّم الضحية لأحد التجار من أجل تحصيل أمواله العالقة منذ أزيد من سنة، إلاّ أنّ التاجر الجزائري رفض تسديد دينه والمقدّر بمليار سنتيم، وما زاد الأمر سوءا هو إقدامه على الاعتداء بالضرب على رجل الأعمال الصيني داخل محله التجاري، باستعمال قضيب حديدي، ليتدخل في حينها أحد الحضور وقام بنقل الضحية الصيني إلى المستشفى المحلي، أين تلقى الإسعافات الطبية اللازمة، وبعد مغادرته للمستشفى قام بتقديم شكوى رسمية لدى مصالح الأمن والتي باشرت بدورها تحقيقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، الضحية أصبح يقيم بمدينة عين فكرون من أجل تحصيل ديونه العالقة لدى بعض التجار والتي تقدر بالملايير، وقد أكّد أنّه تعامل منذ سنوات مع العديد من تجار المدينة النزهاء، ولم ير منهم سوى حسن المعاملة سواء من الناحية الإنسانية أو خلال المعاملات التجارية بينهم.
كما عبّر الضحية أيضا عن دهشته حيال ما تعرّض له من إهانة واعتداء بعد ما طالب بأمواله، ممثل عن تجار الملابس النسائية، صرّح في اتصال بالشروق أنّ الحادثة فردية ولا تمثل تجار المدينة، مضيفا بأنّهم منذ سنوات عديدة يعملون في مجال استيراد الألبسة من الصين وتربطهم علاقات جد طيبة مع الصينيين، ولا يمكن لأي تصرّف إنفرادي أن يعكّر العلاقات بينهم، في سياق ذي صلة، يذكر أنّه أقدم خلال السنة الماضية مجموعة من التجار الصينيين على تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة عين فكرون وكذا بمدينة قسنطينة طالبوا من خلالها ضرورة تدخل الدولة الجزائرية ومساعدتهم في تحصيل ديونهم العالقة لدى التجار المحليين.