وفاة رئيس دائرة بجاية بسكتة قلبية

date 2018/01/21 views 635 comments 0
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icon-writer ع. تڤمونت

توفي محمد طالب، رئيس دائرة بجاية، الأحد، عن عمر ناهز 59 سنة، إثر تعرضه لسكتة قلبية ثانية بمستشفى خليل عمران لبجاية، أين كان الراحل يخضع للعلاج منذ فترة.

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ويعد طالب ثاني رئيس دائرة يفارق الحياة وهو على رأس دائرة بجاية بعد الراحل حسين عطا الله الذي كان هو الآخر رئيسا لذات الدائرة قبل أن يفارق الحياة بنفس المستشفى شهر جويلية 2016 إثر مرض عضال آلم به.

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