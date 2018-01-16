قررَ الإتحاد الطلابي الحر فرع بوزريعة، الدخول بداية من هذا الأسبوع في حركة احتجاجية مع مقاطعة الامتحانات في جامعة الجزائر 2 بسبب الشكاوى المتكررة التي وصلت التنظيم الطلابي من قبل الطلبة وتصب في مجملها حول ظروف الامتحانات الكارثية.
وذكر الطلابي الحر في بيانه أن سبب الاحتجاج مرده شكاوى الطلبة والتي تم رفعها لإدارة الجامعة دون أي تحرك أو تجسيدها على أرض الواقع، وأهمها عدم استكمال غالبية البرامج والمقررات قبل الامتحانات، كما أن عدة تخصصات لم تستوف العدد القانوني من الأعمال الموجهة 8 حصص كحد أدنى، مع سوء برمجة الامتحانات وتوزيع الطلبة على القاعات، بالإضافة إلى تأخر انطلاق الامتحانات عن الوقت المحدد بسبب التأخر في طبع المواضيع في عدة مرات مما تسبب في ارتباك وتشتيت الأفكار للطلبة.
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"الطلابي الحر" يقاطع الإمتحانات ويشل جامعة بوزريعة هذا الأسبوع
إلهام. ب
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
قررَ الإتحاد الطلابي الحر فرع بوزريعة، الدخول بداية من هذا الأسبوع في حركة احتجاجية مع مقاطعة الامتحانات في جامعة الجزائر 2 بسبب الشكاوى المتكررة التي وصلت التنظيم الطلابي من قبل الطلبة وتصب في مجملها حول ظروف الامتحانات الكارثية.
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وذكر الطلابي الحر في بيانه أن سبب الاحتجاج مرده شكاوى الطلبة والتي تم رفعها لإدارة الجامعة دون أي تحرك أو تجسيدها على أرض الواقع، وأهمها عدم استكمال غالبية البرامج والمقررات قبل الامتحانات، كما أن عدة تخصصات لم تستوف العدد القانوني من الأعمال الموجهة 8 حصص كحد أدنى، مع سوء برمجة الامتحانات وتوزيع الطلبة على القاعات، بالإضافة إلى تأخر انطلاق الامتحانات عن الوقت المحدد بسبب التأخر في طبع المواضيع في عدة مرات مما تسبب في ارتباك وتشتيت الأفكار للطلبة.