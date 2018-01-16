بقطاش ومأمون عبد الكريم يغيبان عن تكريمهما ميهوبي: اعتماد 28 مهندسا في مجال ترميم وحماية التراث

قال عز الدين ميهوبي إنه تم اعتماد 28 مهندسا معماريا في مجال ترميم التراث، وهذا يدخل في إطار السعي إلى توفير كافة الإمكانيات اللازمة بما فيها الإمكانيات البشرية للتكفل ببرامج الترميم التي ستستفيد منها مختلف الأحياء العتيقة والقصبات الموزعة عبر الوطن في كل من دلس وقسنطينة وتنس وغيرها...

وأضاف وزير الثقافة على هامش تدشين معرض خاص بالقصبة من خلال لوحات الفنانين العالميين بمتحف الفنون الجميلة أن الرهان الذي ترمي إليه الجزائر من خلال استضافة الندوة الدولة حول القصبة واليونسكو ليس فقط ترميم الجدران، لكن إعادة بعث الحياة في هذا الحي العتيق في مختلف مظاهرها،

وهذا عن طريق الاستفادة من الخبرات الدولية التي سيتم عرضها على هامش الندوة الدولية حول ترميم الأحياء العتيقة.

من جهة أخرى اعتبر ميهوبي تكريم كل من عالم الآثار السوري مأمون عبد الكريم والجزائري مرزاق بقطاش لفتة لا بد منها في إطار العرفان بمجهودات كل منهما في مجاله، حيث اعتبر ميهوبي أن ما قام به عالم الآثار الدكتور مأمون عبد الكريم جدير بالعرفان والتكريم، حيث تصدى رفقة ثلة من أبناء سوريا لإعادة تأهيل المواقع الأثرية التي دمرها الإرهاب في سوريا، زيادة على كونه أحد عمالقة تخصصه تخرجت على يده أجيال من المختصين في مجال الترميم وحفظ التراث، كما اعتبر الوزير أن بقطاش أحد العلامات الفارقة في الأدب الجزائري الذي تبقى أعماله أفضل متحدث عنه، واعتبر ميهوبي غياب المكرّمين لظروف خاصة لا يقلل من اللفتة التي تعتبر مستحقة في حق الرجلين.