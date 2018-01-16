قال عز الدين ميهوبي إنه تم اعتماد 28 مهندسا معماريا في مجال ترميم التراث، وهذا يدخل في إطار السعي إلى توفير كافة الإمكانيات اللازمة بما فيها الإمكانيات البشرية للتكفل ببرامج الترميم التي ستستفيد منها مختلف الأحياء العتيقة والقصبات الموزعة عبر الوطن في كل من دلس وقسنطينة وتنس وغيرها...
وأضاف وزير الثقافة على هامش تدشين معرض خاص بالقصبة من خلال لوحات الفنانين العالميين بمتحف الفنون الجميلة أن الرهان الذي ترمي إليه الجزائر من خلال استضافة الندوة الدولة حول القصبة واليونسكو ليس فقط ترميم الجدران، لكن إعادة بعث الحياة في هذا الحي العتيق في مختلف مظاهرها،
وهذا عن طريق الاستفادة من الخبرات الدولية التي سيتم عرضها على هامش الندوة الدولية حول ترميم الأحياء العتيقة.
من جهة أخرى اعتبر ميهوبي تكريم كل من عالم الآثار السوري مأمون عبد الكريم والجزائري مرزاق بقطاش لفتة لا بد منها في إطار العرفان بمجهودات كل منهما في مجاله، حيث اعتبر ميهوبي أن ما قام به عالم الآثار الدكتور مأمون عبد الكريم جدير بالعرفان والتكريم، حيث تصدى رفقة ثلة من أبناء سوريا لإعادة تأهيل المواقع الأثرية التي دمرها الإرهاب في سوريا، زيادة على كونه أحد عمالقة تخصصه تخرجت على يده أجيال من المختصين في مجال الترميم وحفظ التراث، كما اعتبر الوزير أن بقطاش أحد العلامات الفارقة في الأدب الجزائري الذي تبقى أعماله أفضل متحدث عنه، واعتبر ميهوبي غياب المكرّمين لظروف خاصة لا يقلل من اللفتة التي تعتبر مستحقة في حق الرجلين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1مشروع متحف للحيوانات المحنطة مرهون بمقابلة مع والي المسيلة
2تدشين مكتبة سمعية بصرية بباريس تخليدا لآسيا جبار
3ميهوبي: اعتماد 28 مهندسا في مجال ترميم وحماية التراث
4إيدير وآيت منقلات قريبا في حفل مشترك بفرنسا
Français English
الرأي
عبد الرحمن الكناني
ماذا يجري في تونس؟
عمار يزلي
كل الطرق فيها "فصاد"
جمال لعلامي
مرشد وجوليانا نموذجا!
محمد حمادي
السّكن برعاية "الفلانتين"؟!
حبيب راشدين
خصخصة الدولة عبر الاستحواذ على السلطة
صالح عوض
مصر والجغرافيا السياسية.. أي دور استراتيجي؟
محمد بوالروايح
ربيع الدم- القراطية!
جمال لعلامي
أبي في الدار.. أمّي في السوق!
حسين لقرع
الحل السلمي أو التفكّك والتقسيم!
أبو بكر خالد سعد الله
بين لغة العرب ولغة السُّوَيْد
الفيديو
الداعية الطاهر سرايش.. يترجّل
21 سنة على رأس النقابة.. ما هو سر عبد المجيد سيدي السعيد؟!
الفلسطينيون يحذرون من الآثار السلبية لقرار واشنطن تجميد المساعدات
شاهد كيف أحرجت كيت ميدلتون الأمير وليام برقصها العلني!
الأئمة الموقوفون.. هل ينفذون فعلا أجندات دولة أخرى؟!
الرئيس الفلسطيني يشن هجوماً لاذعاً على ترامب
تركيا وأمريكا.. أزمة جديدة على وقع طبول الحرب..!
العثور على 12 شقيقا وشقيقة محتجزين ويتضوّرون جوعا
تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ليومين إضافيين
هل تعدّت حكومة أويحيى على صلاحيات الرئيس بوتفليقة؟!
بقطاش ومأمون عبد الكريم يغيبان عن تكريمهما
ميهوبي: اعتماد 28 مهندسا في مجال ترميم وحماية التراث
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
قال عز الدين ميهوبي إنه تم اعتماد 28 مهندسا معماريا في مجال ترميم التراث، وهذا يدخل في إطار السعي إلى توفير كافة الإمكانيات اللازمة بما فيها الإمكانيات البشرية للتكفل ببرامج الترميم التي ستستفيد منها مختلف الأحياء العتيقة والقصبات الموزعة عبر الوطن في كل من دلس وقسنطينة وتنس وغيرها...
تغطيات ذات صلة
ميهوبي: اعتماد 28 مهندسا في مجال ترميم وحماية التراث
إيدير وآيت منقلات قريبا في حفل مشترك بفرنسا
مشروع متحف للحيوانات المحنطة مرهون بمقابلة مع والي المسيلة
تدشين مكتبة سمعية بصرية بباريس تخليدا لآسيا جبار
التلفزيون الجزائري ظلمني.. والمهرجانات قائمة على "الشللية"
وأضاف وزير الثقافة على هامش تدشين معرض خاص بالقصبة من خلال لوحات الفنانين العالميين بمتحف الفنون الجميلة أن الرهان الذي ترمي إليه الجزائر من خلال استضافة الندوة الدولة حول القصبة واليونسكو ليس فقط ترميم الجدران، لكن إعادة بعث الحياة في هذا الحي العتيق في مختلف مظاهرها،
وهذا عن طريق الاستفادة من الخبرات الدولية التي سيتم عرضها على هامش الندوة الدولية حول ترميم الأحياء العتيقة.
من جهة أخرى اعتبر ميهوبي تكريم كل من عالم الآثار السوري مأمون عبد الكريم والجزائري مرزاق بقطاش لفتة لا بد منها في إطار العرفان بمجهودات كل منهما في مجاله، حيث اعتبر ميهوبي أن ما قام به عالم الآثار الدكتور مأمون عبد الكريم جدير بالعرفان والتكريم، حيث تصدى رفقة ثلة من أبناء سوريا لإعادة تأهيل المواقع الأثرية التي دمرها الإرهاب في سوريا، زيادة على كونه أحد عمالقة تخصصه تخرجت على يده أجيال من المختصين في مجال الترميم وحفظ التراث، كما اعتبر الوزير أن بقطاش أحد العلامات الفارقة في الأدب الجزائري الذي تبقى أعماله أفضل متحدث عنه، واعتبر ميهوبي غياب المكرّمين لظروف خاصة لا يقلل من اللفتة التي تعتبر مستحقة في حق الرجلين.