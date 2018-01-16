إصابة 5 أشخاص في انفجار للغاز سكيكدة

تسبب، ليلة السبت، في حدود الساعة الثامنة تسرب للغاز من قارورة لغاز البوتان، تبعه اندلاع حريق مهول، داخل منزل متكون من طابقين يقع بحي 33 مسكنا بمنطقة حمروش حمودي ببلدية حمادي كرومة، بولاية سكيكدة في إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة، أعمارهم تتراوح ما بين 21 و86 سنة بحروق بليغة من الدرجتين الثانية والثالثة في الرجلين واليدين وأنحاء مختلفة من أجسادهم.

حيث تم نقل الجرحى إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة، أين قدمت لهم الإسعافات اللازمة، وفتح تحقيق معمق لكشف ملابسات هذا الحريق المهول الذي أحدث هلعا كبيرا وسط سكان الحي الذين فروا من مساكنهم.

ومن المحتمل تحويل بعض الضحايا إلى مستشفيات قسنطينة وعنابة، نظرا لخطورة حالات البعض منهم، وتسبب حريق آخر شب في لفائف كهربائية تابعة لمقاولة خاصة مختصة في أشغال الكهرباء والغاز، في حدود التاسعة ليلا، بمنطقة منزل الأبطال ببلدية عزابة، في احتراق شاحنة من نوع رونو افيو، و6 لفائف كهربائية طول الواحدة منها 120 متر، حيث تدخلت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية لدائرة عزابة أين تمكنوا من إخماده، من جهتها المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات هذا الحريق المهول.