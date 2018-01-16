تعليمات لتحسين ظروف "العمال المهنيين" بالمؤسسات التربوية

ألزمت وزارة التربية الوطنية، مديريها الولائيين بضرورة إيلاء أهمية بالغة بفئة العمال المهنيين بالمؤسسات التربوية، من خلال تحسين أوضاعهم المهنية ضمانا لسلامتهم وأمنهم، وذلك تحقيقا لمبدأ التشاور مع الشريك الاجتماعي.

ووجهت الوزارة الوصية، تعليمة جديدة إلى مديرياتها الولائية الـ50، من خلال مديري المتوسطات والثانويات، حول وضعية العمال المهنيين بالمؤسسات التربوية، أين حثتهم على ضرورة تحسين أوضاعهم المهنية التي تساعدهم بشكل كبير على تأدية مهامهم المنوطة بهم في أحسن الظروف، وحرصا على إعطاء الصورة الحسنة للمؤسسات التربوية، حيث طلبت منهم ضرورة توفير الإنارة العمومية بالمؤسسات التعليمية حتى يؤدي الحراس مهامهم ليلا بصورة جيدة دون حدوث مشاكل وعراقيل، إلى جانب توفير التدفئة للحجاب، وكذا تحويل طلباتهم المكتوبة إلى مديريات التربية للولايات في إطار المساعدة مع إبداء رأيهم فيها، مع ضرورة تحديد المهام الموكلة لكل عامل بالمؤسسة.