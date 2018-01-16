حجز 51 ورقة وكميات من المؤثرات العقلية عصابة الأموال المزورة في قبضة الأمن في بئر مراد رايس

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضايا مختلفة متعلقة بالحيازة والترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة وكذا حيازة أوراق نقدية من العملة الوطنية المزورة مع عرضها للتداول في السوق، حيث تمّ توقيف تسعة أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز 1134 قرص مهلوس، 170 غرام من القنب الهندي، 14 مليون سنتيم، إلى جانب مبلغ مالي معتبر من الأوراق المزورة مقدر بـ10 ملايين سنتيم ومجموعة من الأسلحة البيضاء.

مجموع القضايا هذه عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، فالمتعلقة بحيازة المخدرات والأقراص المهلوسة لغرض ترويجها والمتاجرة فيها، تمّت معالجتها إما عن طريق معلومات أمنية مؤكدة أو من خلال عمليات تفتيش روتينية على مستوى نقاط المراقبة والتفتيش بقطاع الاختصاص، حيث أسفرت هذه العمليات عن توقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم في عمليات مختلفة عثر بعد إخضاعهم لعملية التلمس الجسدي، أو من خلال تفتيش منازلهم استنادا على إذن نيابي، على 1134 قرص مهلوس، 170 غرام من القنب الهندي، 14 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة في السموم ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة، كما تمكنت نفس المصالح من خلال معلومة أمنية من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا يقومون بترويج أوراق نقدية من فئة 2000 دينار على مستوى أحد الأحياء بقطاع الاختصاص، حيث عثر بحوزتهم على 51 ورقة نقدية مزورّة تحمل نفس الرقم التسلسلي سواء العلوي أو السفلي.