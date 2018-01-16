تنصيب لجنة خاصة لدراسة مطالب الأطباء المقيمين

أشرف وزير الصحة والسكان، مختار حسبلاوي، الأحد، على تنصيب اللجنة القطاعية لدراسة كيفية إيجاد حلول لمطالب الأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب منذ أكثر من شهرين. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية ووزارة المالية والتعليم العالي والعمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والنقابتين الوطنيتين للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأطباء الأخصائيين للصحة العمومية.

وقال الوزير إن الهدف من تنصيب اللجنة هو وضع خريطة طريق توافقية للوصول إلى توفير كل الشروط الممكنة لتحسين الدراسات الطبية المتخصصة وخاصة شروط عمل هذا السلك في كل مناطق الوطن لفائدة المواطنين.