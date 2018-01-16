تعتبر بلدية أسبع الواقعة شمال عاصمة الولاية أدرار بنحو 40 كلم منطقة نفطية وسياحية بامتياز، كون مصفاة تكرار الغاز الطبيعي المشروع الضخم بالجنوب الغربي يوجد على ترابها، وليس بالبعيد عن التجمّع السكاني أو القرية الفلاحية التي أسّسها الرئيس الراحل هواري بومدين في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.
وتعتبر هذه البلدية أصغر بلدية على مستوي الولاية، كما أن القرية بالرغم من قلة كثافتها السكانية، والتي لا تفوق الألف نسمة، إلا أنها بقيت متأخرة جدا عن ركب التنمية كباقي بلديات الولاية، بسبب ضعف مداخيل البلدية وتحويل أموال الجباية البترولية إلى ولايات الشمال للاستفادة منها.
وهو ما جعلها تراوح مكانها بالإضافة إلى ذلك تأخر تجسيد مشاريع تنموية في البرامج القطاعية للبلدية، بسبب تأخر دراسة المشاريع مثلما هو الشأن بالنسبة لمشروع الصرف الصحي الذي لم ير النور حتى اليوم واعتماد السكان على استغلال آبار، ومطمورات لصرف المياه المستعملة، وهو ما يشكل خطرا على حياة السكان.
وناشد السكان السلطات المحلية التعجيل في تجسيد هذا المشروع الذي لا يمكن للمواطن العيش من دونه، بالإضافة إلى تهيئة المدينة والعمل على إنجاز سوق للخضر والفواكه لإنهاء معاناة السكان الذين يختارون التنقل من أسبع إلى أسواق عاصمة الولاية، من أجل اقتناء متطلباتهم.
ويعلق السكان بهذه البلدية أمالا كبيرة على المجلس البلدي الجديد الذي وعد بالعمل على رفع الغبن عن سكان بلدية أسبع التي تعتبر أغنى بلدية على مستوى الولاية وأفقرها في نفس الوقت.
وكان شباب الجهة قد انتفضوا عدة مرات، على إقصائهم من العمل في الشركات النفطية العاملة على تراب البلدية والاعتماد على عمال تم جلبهم من خارج المنطقة وهم غرباء على الجهة، في حين تظل البطالة تضرب أطنابا بين الشباب الجامعي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1مجمّع حسناوي يطلق مشروعا للقضاء على الهوائيات المقعرة بالجزائر
2رضيعة وشقيقها ووالداها ضمن فوج حراقة وصل إسبانيا
3شجارات بالأسلحة البيضاء في رحلة الطابور.. والوجبة لمن استطاع إليها سبيلا
4وفاة رئيس دائرة بجاية بسكتة قلبية
5اتهام 23 عون أمن بسرقة عتاد إقامة جامعية في تيارت
Français English
الرأي
صالح عوض
من يخترق الحاجز
جمال لعلامي
"تاع الذراري"!
عبد الحميد عثماني
ترقية الأمازيغية أم الفرنسية؟!
عبد الرحمن الكناني
ماذا يجري في تونس؟
عمار يزلي
كل الطرق فيها "فصاد"
جمال لعلامي
مرشد وجوليانا نموذجا!
محمد حمادي
السّكن برعاية "الفلانتين"؟!
حبيب راشدين
خصخصة الدولة عبر الاستحواذ على السلطة
صالح عوض
مصر والجغرافيا السياسية.. أي دور استراتيجي؟
محمد بوالروايح
ربيع الدم- القراطية!
الفيديو
هل تجار المخدرات وحدهم من يستحقون الإعدام يا أويحيى؟
الداعية الطاهر سرايش.. يترجّل
21 سنة على رأس النقابة.. ما هو سر عبد المجيد سيدي السعيد؟!
الفلسطينيون يحذرون من الآثار السلبية لقرار واشنطن تجميد المساعدات
شاهد كيف أحرجت كيت ميدلتون الأمير وليام برقصها العلني!
الأئمة الموقوفون.. هل ينفذون فعلا أجندات دولة أخرى؟!
الرئيس الفلسطيني يشن هجوماً لاذعاً على ترامب
تركيا وأمريكا.. أزمة جديدة على وقع طبول الحرب..!
العثور على 12 شقيقا وشقيقة محتجزين ويتضوّرون جوعا
تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ليومين إضافيين
تفتقر لأهم ضروريات الحياة الكريمة
تخلف تنموي غير مبرر في أغنى بلدية نفطية بأدرار
رمضان معلم
تعتبر بلدية أسبع الواقعة شمال عاصمة الولاية أدرار بنحو 40 كلم منطقة نفطية وسياحية بامتياز، كون مصفاة تكرار الغاز الطبيعي المشروع الضخم بالجنوب الغربي يوجد على ترابها، وليس بالبعيد عن التجمّع السكاني أو القرية الفلاحية التي أسّسها الرئيس الراحل هواري بومدين في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.
تغطيات ذات صلة
توقيف لصة الجنائز بقسنطينة
تخلف تنموي غير مبرر في أغنى بلدية نفطية بأدرار
المقصون من السكن الإجتماعي بتيزي وزو يطالبون بلجنة تحقيق وزارية
اتهام 23 عون أمن بسرقة عتاد إقامة جامعية في تيارت
عصابة الأموال المزورة في قبضة الأمن في بئر مراد رايس
وتعتبر هذه البلدية أصغر بلدية على مستوي الولاية، كما أن القرية بالرغم من قلة كثافتها السكانية، والتي لا تفوق الألف نسمة، إلا أنها بقيت متأخرة جدا عن ركب التنمية كباقي بلديات الولاية، بسبب ضعف مداخيل البلدية وتحويل أموال الجباية البترولية إلى ولايات الشمال للاستفادة منها.
وهو ما جعلها تراوح مكانها بالإضافة إلى ذلك تأخر تجسيد مشاريع تنموية في البرامج القطاعية للبلدية، بسبب تأخر دراسة المشاريع مثلما هو الشأن بالنسبة لمشروع الصرف الصحي الذي لم ير النور حتى اليوم واعتماد السكان على استغلال آبار، ومطمورات لصرف المياه المستعملة، وهو ما يشكل خطرا على حياة السكان.
وناشد السكان السلطات المحلية التعجيل في تجسيد هذا المشروع الذي لا يمكن للمواطن العيش من دونه، بالإضافة إلى تهيئة المدينة والعمل على إنجاز سوق للخضر والفواكه لإنهاء معاناة السكان الذين يختارون التنقل من أسبع إلى أسواق عاصمة الولاية، من أجل اقتناء متطلباتهم.
ويعلق السكان بهذه البلدية أمالا كبيرة على المجلس البلدي الجديد الذي وعد بالعمل على رفع الغبن عن سكان بلدية أسبع التي تعتبر أغنى بلدية على مستوى الولاية وأفقرها في نفس الوقت.
وكان شباب الجهة قد انتفضوا عدة مرات، على إقصائهم من العمل في الشركات النفطية العاملة على تراب البلدية والاعتماد على عمال تم جلبهم من خارج المنطقة وهم غرباء على الجهة، في حين تظل البطالة تضرب أطنابا بين الشباب الجامعي.