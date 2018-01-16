عقب تسجيل اعتداءين جديدين ضد زملائهم أطباء وممرضو مستشفى بالبويرة يحتجون للمطالبة بالأمن

نظم عدد من أطباء وممرضي مستشفى محمد بوضياف بعاصمة البويرة، صباح الأحد، وقفة احتجاجية تنديدا بتكرار الاعتداءات الجسدية واللفظية ضدهم من طرف مرافقي المرضى دون أن تتخذ المصالح المعنية أية إجراءات لحفظ سلامتهم والحد من الظاهرة.

وقفة الأطباء والممرضين الثانية في ظرف أقل من أسبوع تأتي بعد تسجيل اعتداءين جديدين، حيث تعرضت ليلة الجمعة إلى السبت الطبيبة العامة "ح.أسماء" إلى اعتداء من طرف شخص أثناء أداء مهامها داخل مصلحة الاستعجالات وفق ما أدلت به زميلة لها ليليها تعرض الطبيب المختص في العيون "ق.كريم" لاعتداء آخر داخل مصلحة طب العيون صبيحة الأحد، وهو الحادث الذي أفاض كاس تذمر الأطباء حسب تعبيرهم ودفعهم إلى التوقف عن العمل مجددا.

من جهتها مديرة الصحة بالبويرة، أكدت أن أي اعتداء على موظف للقطاع هو أمر غير مقبول والإدارة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية مستخدمي القطاع قصد تسهيل وتحسين ظروف عمل الفرق المناوبة على مستوى مختلف مصالح الاستعجالات وكذا الرفع من مستوى الرضا لدى المريض وتجنب أي سلوك عدواني قد يستهدف المستخدمين.

.. وسكان الروراوة يغلقون مقر البلدية

أقدم صباح أمس العشرات من سكان بلدية الروراوة الواقعة أقصى جنوب البويرة على الاحتجاج عن طريق غلق مقر البلدية للمطالبة بتوفير ظروف العيش الكريم وظواهر التمدن الغائبة عن البلدية منذ أكثر من 20 سنة.

السكان تجمعوا صباحا مانعين التحاق الموظفين بمقر البلدية ومعبرين عن تذمرهم من انعدام أدنى ظروف التنمية الحضرية بالبلدية التي عاشت حسبهم التهميش والإقصاء منذ أكثر من 20 سنة، وهي فترة تولي "المير" الحالي لمقاليد حكم البلدية كما قالوا دون أن تتحقق آمالهم في الاستفادة من مشاريع تعود عليهم بالنفع لاسيما التهيئة الحضرية وشبكات الغاز والماء الشروب.