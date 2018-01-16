تستغل انشغال ذوي الموتى والمعزين لتسطو على أغراضهم توقيف لصة الجنائز بقسنطينة

تدخل في ساعة متأخرة من مساء السبت، عناصر الشرطة بأمن ولاية قسنطينة، بأحد أحياء وسط المدينة أين كانت إحدى العائلات تقيم مجلسا للعزاء في فقيدها، لتوقيف شابة ثلاثينية، بعد أن اكتشفها أهل المتوفي وهي بصدد سرقة بعض أغراض المعزين.

وبحسب ما ذكرت مصادر من محيط العائلة أن الشابة تم كشف أمرها من طرف أحد المعزين، عندما لاحظ تحركاتها المشبوهة وقت إخراج الجنازة من المسكن، عندما استغلت فرصة انشغال الجميع بحمل الميت وإخراجه من المنزل، لتقوم بتفتيش حقائب النساء المعزيات أو من أهل الميت، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وأجهزة هواتف نقالة وغيرها من الأغراض الثمينة، ثم الانسحاب في صمت ومن دون لفت انتباه الحاضرين.

وقد تم ضبطها وهي بصدد سرقة هاتف نقال، حاولت التخلص منه برميه بعيدا عنها، عندما تم اكتشاف أمرها، من طرف أحد الحاضرين، كما ضبط لديها مبلغ مالي معتبر، وقد حاول البعض الاعتداء عليها بالضرب بالنظر لفظاعة الفعل الذي تقوم به في الجنائز، إلاّ أن تدخل أهل المنوفي لإنقاذها وتسليمها للشرطة حال دون ذلك.

وأضافت مصادرنا أن المعنية كانت تحوز على بطاقة معاق ذهنيا مزورّة، تستغلها للتقرب من أماكن إقامة مجالس العزاء بغرض السرقة. المرأة المشتبه فيها تم تحويلها على مقر الأمن للتحقيق معها في القضية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الأمنية بشأن البطاقة التي كانت بحوزتها.