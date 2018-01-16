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عبد الرزاق مقري:
"الحراقة" والجزائريون لا يذهبون إلى تونس وغيرها من أجل "الزهو"
هاجم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الوزير الأول احمد أويحيى بخصوص تصريحاته الأخيرة بشأن تفاقم ظاهرة "الحراقة"، وحمله المسؤولية الكاملة للشباب الذين يركبون قوارب الموت، قائلا: "هؤلاء لم يذهبوا لزهو يا أيحيي، بل يدفعون ثمن سياسة حكومتكم"، واصفا تصريحاته بـ"المغالطات" التي لا تليق برئيس حكومة.
وقال مقري "ليس صحيحا أن الجزائريين يلقون بأنفسهم في قوارب الموت من أجل الزهو، فهذا كلام لا تقبله العقول السوية"، مضيفا "العجيب إصرار الوزير الأول على الانغلاق السياسي يقابله دعوة واضحة إلى "الانفتاح الديني"، حرية مختلف وسائل الزهو"، خاصة عندما اعتبر أن الجزائريين يخرجون إلى تونس، بسبب بحثهم عن الزهو.
وكتب مقري، في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، "فايسبوك" الإثنين: "على الوزير الأول أن يتأمل في ظاهرة الهجرة غير الشرعية لعوائل كاملة وكذا الهجرة السرية لشخصيات متعلمة.. كيف يفسر هذا"؟ وقال مقري، إن الجزائريين الذين يذهبون للسياحة في تونس وبلدان أخرى أغلبهم عائلات محترمة، "وما اختاروا تلك الوجهات السياحية إلا لأن الخدمات والأسعار أفضل من بلدهم".
محند اوبختي2018/01/22 على 21:401
اويحي يكره الشعب ويحتقره ويصرح دائما ضده لانه يعرف خباياه *والخرطي والهف*الذي يقدمه دائما ..يتعالى على الجميع ويحبد بقاء *طاب جنانو*رئيسا الى ان يرث الله الارض ومن عليها لانه فتح ابواب الثراء لابناء منطقته حتى اصبحوا يسيطرون على الاقتصاد وفي جميع المجالات كما سن لهم عيدا وطنيا يصادف يوم 12 جانفي من كل سنة وجعل لهجة الامازيغية لغة وطنية ..لا ازيد
جزائري - الجزائر2018/01/22 على 21:422
مهما تكن أسباب "الحرقة" لكن حينما تشاهد أطفال رضع في قوارب الموت فهذه جريمة انسانية كان بإمكانهم أن " يحرقوا" دون اصطحاب البراءة !!! أي أب أو أم تجازف بابنها الصغير في عرض البحر...هل الميزيرية و الحقرة تبرر هذه المجازفة ؟؟ أكيد لا ثم لا
Rachid2018/01/22 على 21:463
لجوء العائلات الى تونس نابع من وجود خدمات مقبولة وباسعار مقبولة واحسن من الخدمات بالجزائر اما قول اويحيى لجوء الشباب الى الحرقة من اجل الزهو فهذا صادم وغير مقبول لا ياسيادة الوزير الاول فضلوا الحرقة لان في بلدي لاتوجد عدالة إتاحت الفرص في العمل يوجد تهميش الكفاءات حثى مسابقات التوظيف يسطوا عليها اصحاب لكتاف والهاتف وهو معيار التوظيف بالوظيف العمومي والشركات العمومية اغلب من توظفوا هم ابناء واقارب اصحاب المعارف والتوصية بالهاتف من اصحاب الفوق. وتبقى الاعمال الشاقة من نصيب الكفاءات من ولادشعب
sami - بلاد ميكي2018/01/22 على 22:044
الا تعرف الخكومه ان الجزائريين يذهبون لتونس لينسوا بعض همومهم في هذا الوطن الا يعرف انهم يذهبون لتونس رغم ان بلدنا اجمل لان اسعار الفنادق والمرافق في وطننا لا تطاق الا يعلم اننا نعامل في بلدنا وبنقودنا اسوء معاملة في مرافق الا يعلم ان اغلب المرافق ي مجرد استراحه للمجاهدين والوزراء واصحاب الكاسكيطه الا يعلم انهم يذهبون الى تونس للعلاج لان اطباىنا ومستشفياتنا لا تصلح الا للحمير ابا يعلم ان سني 40 سنه ولا انلك ثمن العلاج ولا املك شغل ولا زوجه ولا بيت الا يعلم انني شكوتهم لله فهل سيناموا هذه الليلة