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شركة الخطوط الجوية الجزائرية
قرار قضائي بعدم شرعية إضراب المضيفين
قضت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، زوال الاثنين، بعدم شرعية إضراب مضيفي الطائرات والذي شل الرحلات الخطوط الجوية الجزائرية منذ الصباح.
وسابقا، أودعت إدارة الجوية الجزائري دعوى استعجالية حول الإضراب الذي باشره المضيفون صبيحة الاثنين بشكل مفاجئ، احتجاجا على ما وصفوه تماطل المسؤولين في الاستجابة لمطالبهم خاصة مراجعة شبكة الأجور.
ووفق مصادر من الشركة، فقد نص القرار القضائي على ضرورة استئناف العمل وإمكانية استعمال كافة الوسائل القانونية لعودة العمل في المؤسسة بعد إلغاء عدد كبير من الرحلات عبر الخطوط الجوية الداخلية والخارجية.
جزائري - الجزائر العميقة2018/01/22 على 18:531
لم أسمع بعد بصدور قرار قضائي ينصّ على شرعية إضراب ما؛ فنحن أمام نفس الأسطوانة.
algerien - algeria2018/01/22 على 18:592
ومنذ متى شرع اضراب في الجزائر رغم انه حق مكفول دستوريا