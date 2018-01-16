كشف المدير العام لشركة سونلغاز أنّ شبكة الغاز الطبيعي في الجزائر أصبحت تغطي 20 ألف كيلومتر بعد أن كانت لا تتجاوز 6 آلاف كيلومتر عام 2000، مؤكدا أنّ الشبكة تشمل حاليا 1330 بلدية.
وأكد محمد عرقاب، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني التاسع لتسيير شبكة نقل الغاز في فندق الشيراطون بعنابة أمس، أنّ إنتاج الجزائر من الكهرباء بلغ 18 ألف ميغاواط، فيما بلغت نسبة تلبية الطلبات مؤخرا 10.5% . وقد سُجل منذ الصيف الماضي 14 ألف طلب جديد على الكهرباء. أما الانتاج فارتفع 150 ميغاواط تضاف إلى الإنتاج الكلي هذه السنة. و354 ميغاواط من الكهرباء أصبحت تنتج من خلال الطاقات المتجددة، حيث أكد المتحدث على أهمية دعم مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وعن ربط المدن والقرى بالغاز الطبيعي قال المدير أن الجهود متواصلة في إطار تحقيق التنمية، والأمر كذلك بالنسبة لمشاريع الكهرباء التي لن تتأثر بسياسة التقشف، حيث بلغت نسبة الاستهداف للمناطق المبرمجة 58% في 2017 .
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مدير سونلغاز: مشاريع الكهرباء والغاز لن تتأثر بالتقشف
ب. حسينة
كشف المدير العام لشركة سونلغاز أنّ شبكة الغاز الطبيعي في الجزائر أصبحت تغطي 20 ألف كيلومتر بعد أن كانت لا تتجاوز 6 آلاف كيلومتر عام 2000، مؤكدا أنّ الشبكة تشمل حاليا 1330 بلدية.
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وأكد محمد عرقاب، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني التاسع لتسيير شبكة نقل الغاز في فندق الشيراطون بعنابة أمس، أنّ إنتاج الجزائر من الكهرباء بلغ 18 ألف ميغاواط، فيما بلغت نسبة تلبية الطلبات مؤخرا 10.5% . وقد سُجل منذ الصيف الماضي 14 ألف طلب جديد على الكهرباء. أما الانتاج فارتفع 150 ميغاواط تضاف إلى الإنتاج الكلي هذه السنة. و354 ميغاواط من الكهرباء أصبحت تنتج من خلال الطاقات المتجددة، حيث أكد المتحدث على أهمية دعم مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وعن ربط المدن والقرى بالغاز الطبيعي قال المدير أن الجهود متواصلة في إطار تحقيق التنمية، والأمر كذلك بالنسبة لمشاريع الكهرباء التي لن تتأثر بسياسة التقشف، حيث بلغت نسبة الاستهداف للمناطق المبرمجة 58% في 2017 .