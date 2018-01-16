الداخلية التونسية: قضينا على أغلب الإرهابيين "الجزائريين"!

قال المتحدث باسم الداخلية التونسية، العميد خليفة الشيباني، إنَه تم القضاء على معظم القيادات للمجموعات الإرهابية المتواجدة بالجبال التونسية، مشيرا إلى أنّ معظم هذه القيادات "جزائرية الجنسية"، بمن فيهم الإرهابيان اللّذين تم القضاء عليهما مؤخرا في عملية تربخانة الأمنية.

وأوضح المسؤول الأمني التونسي، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" الخاصة، الإثنين، أنّ هذه القيادات أرسلها الإرهابي المدعو عبد المالك درودكال لإعادة تنظيم صفوف تنظيم "جند الخلافة" في المرتفعات التونسية بعد النجاحات الأمنية الكبيرة التي تحققت في تونس في مجال مكافحة الإرهاب، وتم الإعلان في وقت سابق انه تم القضاء على إرهابيين اثنين من جنسية جزائرية، وهما من كبار معاوني درودكال.

وحول عودة المقاتلين الأجانب، قال الشيباني إنّه يجب التنبه إلى هذه العودة وإعداد مقاربة خاصة للتعاطي معهم لأنهم مجرمو حرب من نوع خاص، وأشار إلى أنّ التعامل مع العائدين من بؤر التوتر هو من اختصاص القضاء، مؤكدا وجود عدد من العائدين تحت الرقابة الأمنية، إلى جانب إيقاف عدد آخر منهم.